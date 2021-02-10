Cahilin Dostluğundan Alimin Düşmanlığı Yeğdir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türk kültüründe yer alan atasözleri, hemen hemen her türlü konuya ve duyguya karşılık gelmektedir. Örneğin bazı atasözleri tembellik ya da aylaklık üzerineyken bazıları ise cahillik ve bilgelik üzerinedir. İşte bu atasözlerinden biri de cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelir? Bu atasözü cümle içinde kullanılmak istenirse, bu nasıl bir cümle olabilir? İşte merak edilen tüm detaylar.
Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir atasözü, alimin düşmanlığı insana yarar getirecekken, cahilin dostluğu zarar getirebilir anlamına gelmektedir.
Cahilin Dostluğundan Alimin Düşmanlığı Yeğdir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir kimse cahil insan ile dost ise, cahil insan kişiye iyilik yapıyorum derken ona zararlar verebilir. Oysa alim, her şeyi bilen bir kimsenin düşmanlığından insan fayda görebilir. Cahil bir düşman ile anlaşmak mümkün değildir fakat alim bir düşman ile anlaşma sağlanabilir. Bu sebepledir ki, cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı yeğdir.
Cahilin Dostluğundan Alimin Düşmanlığı Yeğdir Atasözü Cümle İçinde Kullanımı
Ben cahil dost istemem çünkü cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir.
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