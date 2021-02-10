Cahilin Dostluğundan Alimin Düşmanlığı Yeğdir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir atasözü, alimin düşmanlığı insana yarar getirecekken, cahilin dostluğu zarar getirebilir anlamına gelmektedir.

Cahilin Dostluğundan Alimin Düşmanlığı Yeğdir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimse cahil insan ile dost ise, cahil insan kişiye iyilik yapıyorum derken ona zararlar verebilir. Oysa alim, her şeyi bilen bir kimsenin düşmanlığından insan fayda görebilir. Cahil bir düşman ile anlaşmak mümkün değildir fakat alim bir düşman ile anlaşma sağlanabilir. Bu sebepledir ki, cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı yeğdir.

Cahilin Dostluğundan Alimin Düşmanlığı Yeğdir Atasözü Cümle İçinde Kullanımı

Ben cahil dost istemem çünkü cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir.