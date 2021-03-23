Cahil Kalmak ne demek? Cahil Kalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cahil kelimesi öğrenim görmemiş, okumamış ve bilgisiz anlamına gelmektedir. Belli bir konuda gerekli bilgiye sahip olmak o konuyu daha iyi kavramayı doğru ya da yanlış olup olmadığını anlamak için yararlıdır. Bilgi edinmek çok kıymetli bir olgu olduğu gibi her zaman kişiye fayda sağlar. Cahil kalmak deyimi bir konuda gerekli bilgiye sahip olunmaması durumu ile ilgili bir deyimdir.

Cahil Kalmak Ne Demek?

Cahil kalmak deyimi yeterli bilgiye sahip olmamak anlamına gelmektedir. Bilgi edinmeyen kişiler için kullanılır.

Cahil Kalmak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bilgi edinememek, bilgisi olmamak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Yeni kuşak çocukların edindiği bilgilerin yanında bizler cahil kaldık. Onlara ayak uydurmak için gerekli konuları öğrenmede yarar var.