Cahil cühela ne demek, ne anlama gelir? Cahil cühela kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Cahil Cühela kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Nadan 2- Bilgisiz 3- Kültürsüz 4- Kof 5- Bihaber 6- Eçhel

Cahil Cühela Ne Demek Ne Anlama Gelir?

Eğitim görmemiş ve bilgisiz kişilere cahil denir. Bu kelimenin çoğulu ile oluşturulan cahil cühela ikilemesi ise, kültürsüz, kendisini geliştirememiş kişiler için kullanılır.

Cahil kelimesinden türetilen diğer tamlamalar şunlardır:

1- Cahil-i Basit: Bilmeyen ama bilmediğinin de farkında olan.

2- Cehl-i Mikap: Hem bilmeyen hem de bildiğini iddia eden

3- Zırcahil: Aşırı derecede cahil ve bilgisiz kimse

Cahil Cühela Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Cahil Cühela kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İlmi irfanı olmayan, eğitimsiz kişiler

İkinci Anlamı: Bir işte daha yeni olanlar, acemiler, toylar

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Cahil Cühela Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sana kaç kere dedim cahil cühela takımına laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur.

2- Cahil cühela için kendini heder etmeye değer mi hiç?