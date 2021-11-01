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Cahil cühela ne demek, ne anlama gelir? Cahil cühela kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Cahil Cühela#Cahil Cühela Nedir
Cahil cühela ne demek, ne anlama gelir Cahil cühela kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan cahil, bilgi birikimi ve kültür seviyesi yetersiz olan demektir. Cühela kelimesi ise cahil sözcüğünün çoğuludur. Etrafında olup biten şeylerden habersiz, kendisini geliştirememiş kişiler için cahil cühela ikilemesi kullanılır. Cahil Cühela ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Cahil Cühela kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Nadan 2- Bilgisiz 3- Kültürsüz 4- Kof 5- Bihaber 6- Eçhel

 Cahil Cühela Ne Demek Ne Anlama Gelir?

 Eğitim görmemiş ve bilgisiz kişilere cahil denir. Bu kelimenin çoğulu ile oluşturulan cahil cühela ikilemesi ise, kültürsüz, kendisini geliştirememiş kişiler için kullanılır.

 Cahil kelimesinden türetilen diğer tamlamalar şunlardır:

 1- Cahil-i Basit: Bilmeyen ama bilmediğinin de farkında olan.

 2- Cehl-i Mikap: Hem bilmeyen hem de bildiğini iddia eden

 3- Zırcahil: Aşırı derecede cahil ve bilgisiz kimse

 Cahil Cühela Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Cahil Cühela kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: İlmi irfanı olmayan, eğitimsiz kişiler

 İkinci Anlamı: Bir işte daha yeni olanlar, acemiler, toylar

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 Cahil Cühela Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Sana kaç kere dedim cahil cühela takımına laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur.

 2- Cahil cühela için kendini heder etmeye değer mi hiç?

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#TDK#Cahil Cühela#Cahil Cühela Nedir

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