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Çağrışım Nedir, Ne Anlama Gelir? Çağrışım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Çağrışım Nedir, Ne Anlama Gelir Çağrışım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunan çağrışım kelimesi bir konuda daha önce algılanmış bir görüntü veya hali anımsamak şeklinde anlaşılabilmektedir. Çağrışım yapmak şeklinde de kullanılan çağrışım kelimesi anımsamak kelimesi ile eş anlamlı bir kelimedir. Çağrışım nedir? Ne Anlama Gelir? Türk Dil kurumuna göre çağrışım kelimesinin sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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 Çağrışım Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Çağrışım kelimesi felsefi bir terim olarak kullanılmasının yanında genel olarak bir konuda bir ses, görüntü veya hissin bir durumu anımsatması anlamına gelmektedir. Çağrışım yapmak ise bazı konuları hatırlayabilmek veya kendiliğinden hatırlamak için farkında olmadan yapılan bazı konuları bilinçaltı düzeyde bir araya getirmek demektir. 

 Çağrışım oluşması için bir konu hakkına geçmişten gelen bir bilgi veya veri olması gerekir. Kişi çağrışım yapmak istediği düşünce veya duyguyu onu anımsatan etkileri ortaya çıkararak çağrışım yapmaktadır. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Çağrışım Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre çağrışım kelimesi bir görüntü, düşünce veya davranışın bazı şeyleri anımsatması olarak kabul edilmektedir. Çağrışım kelimesi çağrışım yapmak, çağrıştırmak şekillerinde kullanılmaktadır. Çağrışım kelimesi psikolojik olarak da kullanım bir terim olmaktadır. 

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 Çağrışım özellikle sosyal alanlarda yer alan ve pazarlama satış gibi konularda bilinçli olarak yapılan bir çalışma olmaktadır. Çağrışım yapmak için belirli sistemli algılama yöntemleri oluşturmak ve bu yöntemlere göre insanların düşüncelerini yönetmek anlamına gelmektedir.

 

 

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