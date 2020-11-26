Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü; kişilerin çalıştıkları şirketleri yahut kurumları müşterilere en iyi ve düzgün şekilde tanıtmak, talep edilen bilgilendirmeyi yapmak, istek ve şikayetlere en iyi biçimde yanıt verebilecek bireylerin yetiştirilmesini sağlar.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü bir ön lisans programı olmaktadır. Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü eğitimini tamamlayan bireyler çalıştıkları şirketleri veya kurumları müşterilere en doğru ve iyi şekilde tanıta bilecek niteliğe sahip hale gelir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Nedir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri; çalıştıkları kurum veya firmaları müşterilere en düzgün ve iyi şekilde tanıtmakla sorumludur. Ayrıca çalıştıkları kurum ve ya kuruluşun müşterilerine istenilen bilgilendirmeyi yapmayı sağlarlar. Diğer taraftan müşterilerden gelen talep ve şikayetlere en iyi şekilde yanıt vermek ve çözüm üretmek üzere faaliyet yürütürler.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Amacı Nedir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünün en öncelikli amacı; çalıştıkları şirketleri, kurumları veya kuruluşları müşterilere en doğru ve iyi şekilde tanıtabilecek, müşterilerden gelen talep ve şikayetlere yönelik en doğru çözümü sunabilecek niteliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunu Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü mezunu olan kişiler, bünyesinde çalıştıkları kurum veya şirkette müşterilerin taleplerini alır, sorunlarını belirleyerek mümkün olan en uygun çözümleri üretirler. Üstlendikleri bu görevleri en iyi şekilde yerine getirerek müşteri ve çalıştığı kurum arasında çok daha iyi bir bağ kurma işini gerçekleştirirler.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Kaç Yıllıktır?

Çağrı merkezi bölümü 2 yıllıktır. Öğrencilere sağlanan 2 yıllık eğitim dört dönem halinde verilmekle birlikte her dönemde ayrı dersler okutulmaktadır. Çağrı merkezi bölümünde eğitim gören öğrenciler, eğitim süreci içerisinde staja da tabi tutulmaktadırlar.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri okumak için gerekli olan en önemli hususların başında disiplinli, sorumluluk duygusu, kuvvetli iletişim becerisine sahip olmak gelir. Ayrıca TYT sınavına girip 150 puanın üzerinde puan almayı başarmış herkesin okuyabileceği bir bölümdür.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Öğretimi İngilizce midir?

Çağrı merkezi öğretimi Türkçe dilinde yapmakta olup isteyen öğrencilerin 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlı eğitimi alabilme olanağı söz konusudur.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Çağrı merkezi hizmetleri bölümüne TYT puan türünde öğrenci alım işlemi gerçekleştirilmektedir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü öğrencileri için 4 dönemlik eğitim hayatları süresince iletişim üzerine sorumlu oldukları pek çok ders bulunmaktadır. Bu dersler;

- Halkla ilişkiler,

- Çağrı merkezi yönetimi,

- İşletme ilkeleri,

- Yeni iletişim teknolojileri,

- Toplantı ve sunu teknikleri,

- Tüketici davranışları,

- Çatışma ve stres yönetimi,

- İş ve yaşamda motivasyon,

- Stratejik yönetim,

- Çağrı merkezinde müşteri ilişkileri yönetimi,

Ayrıca Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü öğrencileri için DGS sınavıyla geçebilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri ise şunlardır;

- Halkla İlişkiler,

- Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

- Lojistik Yönetimi,

- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,

- İşletme Bilgi Yönetimi,

- Yeni Medya,

- İşletme,

- İletişim,

- Medya ve Görsel Sanatlar

- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,

- İletişim Tasarımı ve Medya,

- Yönetim Bilişim Sistemleri,

- İletişim Sanatları,

- Yeni Medya ve İletişim,

- İletişim Bilimleri,

- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Mezunları KPSS sınavlarına girip yeterli puanı alarak kamu kurumlarına atanabilme imkanlarına sahiptirler. Ayrıca KPSS sınavına giriş şartı aranmadan da özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli firmaların bünyesinde iş bulma olanağına da sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Mezunlarının iş bulabilecekleri yerler arasın şun seçenekler yer alır;

- Online satış mağazaları

- Üniversiteler

- Devlet hastaneleri

- Satış mağazaları

- Özel hastaneler

- Devlete bağlı bankalar

- Özel bankalar

- Çağrı merkezleri

- Bakanlıklar ve bakanlığa bağlı çeşitli kurumlar

- Devlet okulları

- Özel okullar

- Telefon operatörleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri çalışma alanları telefon operatörlerinden sağlık hizmeti veren çeşitli hastane ve tıp merkezlerine kadar farklılık gösteren alandan oluşmaktadır. Bu bakımdan çok çeşitlilik gösteren bir çalışma alanına sahip durumdadırlar.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü bulunan çok sayıda üniversite bulunmaktadır. Bunlar;

- Gaziantep Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Malatya Turgut Özal Üniversitesi

- Bursa Uludağ Üniversitesi

- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Eskişehir Anadolu Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Iğdır Üniversitesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

- Amasya Üniversitesi

- Erzurum Atatürk Üniversitesi

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

- Bingöl Üniversitesi

- Bitlis Eren Üniversitesi

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Düzce Üniversitesi

- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

- Giresun Üniversitesi

- Gümüşhane Üniversitesi

- Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve daha pek çok üniversite bulunuyor.