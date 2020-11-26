Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, sınır komşumuz olan Yunanistan’ın resmi dili niteliğindeki Çağdaş Yunan dili ve edebiyatının içerdiği eserlere ek olarak Yunanistan’ın kültürü hakkında araştırmalarda bulunan ve gelecek nesillere aktara akademik disiplindir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, Çağdaş Yunan­canın yabancı dil niteliğinde temel dil becerileri olarak öğretildiği ve bunun beraberinde kültürünün bir programdır. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilere Yunanca öğrenme imkanı sağlar.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, sınırımızda bulunan ve bu konumuyla komşumuz durumunda olan ülkelerinden biri olan Yunanistan’ın resmi dili niteliğindeki Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı kapsamına giren eserlere ilave olarak Yunanistan’ın kültürü üzerine araştırmalar gerçekleştirir ve gelecek meraklı nesillere aktarmayı gaye edinen akademik bir disiplin olma özelliğine sahiptir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı Yunanistan’ın resmi dili olan Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı kapsamına giren eserlerin yanı sıra Yunanistan’ın kültürü üzerine araştırmalar yapmaktır. Yapılan bu araştırmalardan elde edilen bilgileri ise, gelecek meraklı nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. Bu sayede Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip kişiler yetiştirmektir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı mezunu kişiler, Çağdaş Yunan Dili ve bu dilde yazılmış olan eserlerin yanı sıra Bosna Hersek kültürü üzerine çalışmalar hayata geçirerek araştırmaları neticesinde elde ettikleri bilgileri ve hakimi olduğu dil bilgisini ilgili kitlelere aktarma amaçlı çalışmalar yürütürler.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Yunanca öğrenmek, hem etkili ve hem de sürekliliği olan disiplinli bir çalışma gerektiren bir iştir. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih eden bireyler, dört yıllık başarılı bir eğitim hayatının sonunda Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı mezunu olma hakkına kavuşurlar.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümünü okumak isteyenler için önemli nitelik sabırlı olmak, meraklı olmak ve Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı konusuna gerçekten ilgi duyuyor olmaktır. Bu niteliklere sahip olan herkes, Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümünü rahatlıkla tercih edebilir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümü programı eğitim plânında, çağdaş Yunan dilini konuşma, yazma ve çeviri gibi konuların olduğu çok geniş kapsamlı dersler bulunuyor. Bu programa İngilizce dili de dahil edilmiştir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü; LYS DİL- 2 puan türünde öğrenci almaktadır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü üzerine eğitim almayı hedefleyen ve tercih listelerinde bu bölüme yer vermeyi isteyen aday öğrencilerin sorumlu olacakları dersler arasında;

-Türk Dili,

- Türk Mitolojisi,

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Çağdaş Yunan Dili Konuşma Becerileri,

- Çağdaş Yunan Dili Dinleme Becerileri,

- Çağdaş Yunan Dilinde Yazma Becerileri,

- Çağdaş Yunan Dili Grameri,

- Çağdaş Yunan Yazılı Basın Çevirisi,

- Çağdaş Yunan Dili Sentaks,

- Çağdaş Yunan Edebiyatında Roman,

- Eski Yunan Dili,

- Yunan Mitolojisi,

- Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,

- Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,

- Osmanlı Döneminde Balkanlar,

- Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

- Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,

- İş Dünyası için Çağdaş Yunan Metin Çevirisi,

Ve daha pek çok dersin yerini aldığı 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olan kişiler;

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar

- Turizm sektöründe faaliyet gösteren çeşitli turizm şirketlerinde,

- Yayınevleri,

- Çeşitli televizyon kanallarında

- Çeşitli eğitim kurumlarında iş imkanı ve çalışma olanağı elde edebilirler.

Belirtilen bu iş imkan ve olanaklarından devlet kurum ve kuruluşlarında yararlanabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edecek oldukları puan belirleyici nitelik oluşturmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı mezunlarının iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlar arasında;

- Turizm firmaları

- Yayınevleri

- Çeşitli eğitim kurumları

- Televizyon kanalları

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda iş bulabilir ve çalışabilirler.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü çalışma alanları;

-Müzeler,

- Turizm sektörü çalışma

- Yayınevleri

- Tercüme büroları

- Üniversitelerin ilgili bölümleri çalışma alanları kapsamındadır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü olan Üniversiteler şunlardır;

- Ankara Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi