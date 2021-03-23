Cadı Kazanı ne demek? Cadı Kazanı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cadı kazanı deyimi, dedikodunun oldukça fazla yapıldığı yerleri ifade etmek için kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkar. Cadı kazanı olarak belirtilen deyimde herkesin birbirine düştüğü bir durum ifade edilir. Siz de içeriğimizi okuyarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Cadı Kazanı Deyimi Ne Demek?

Cadı kazanı deyimi, bir yerde bulunan tüm kişilerin birbirine düşmesi ile oluşan karışıklığı ifade etmesi için kullanılmakta olan bir deyimdir.

Cadı Kazanı Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Cadı kazanı herkesin birbirinin arkasından konuştuğunu anlatmak için kullanılmakta olan bir deyimdir.

Cadı Kazanı Deyimi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu aralar mahallede her zamankinden daha fazla cadı kazanı kaynıyor.