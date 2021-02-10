Çabuk Parlayan Çabuk Söner atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çabuk parlayan çabuk söner atasözü çoğunlukla bir anda sinirlenen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kişiler saman alevi gibi birden parlarlar ama sonrasında hızlı bir şekilde sakinleşirler. Böyle kişiler çabuk parlayan çabuk söner cümlesi ile tabir edilir.

Çabuk Parlayan Çabuk Söner Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çabuk parlayan çabuk söner atasözü farklı iki anlam ile kullanılabilir. İlk anlamı çabuk sinirlenen insanlar için kullanılmaktadır. Bazı insanlar bir anda sinirlenirler ve sonrasında hemen sakinleşerek hiç bir şey olmamış gibi davranırlar. Bir diğer anlamı ise hak etmediği bir yere aracılar sayesinde gelen kişi çok geçmeden o işte başarısız olur. Çünkü işi bilmedikleri için tutunamazlar ve kısa sürede yerlerine başkası gelir.

Çabuk Parlayan Çabuk Söner Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

İşinde bir anda yükseldi ama çabuk parlayan çabuk söner.