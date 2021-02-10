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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 02:48 | Son Güncelleme:

Çabuk Parlayan Çabuk Söner atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çabuk Parlayan Çabuk Söner atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Dilimizde her konu ile alakalı atasözü vardır. Bu sebeple de konuşurken sıklıkla bu atasözlerinden faydalanılmaktadır. Çabuk parlayan çabuk söner atasözü de bunlardan bir tanesidir. Çabuk parlayan çabuk söner atasözü ne anlama geliyor, bu atasözünün cümle içinde kullanımı nasıl olur sorularının cevaplarını derledik.

Çabuk parlayan çabuk söner atasözü çoğunlukla bir anda sinirlenen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kişiler saman alevi gibi birden parlarlar ama sonrasında hızlı bir şekilde sakinleşirler. Böyle kişiler çabuk parlayan çabuk söner cümlesi ile tabir edilir.

Çabuk Parlayan Çabuk Söner Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çabuk parlayan çabuk söner atasözü farklı iki anlam ile kullanılabilir. İlk anlamı çabuk sinirlenen insanlar için kullanılmaktadır. Bazı insanlar bir anda sinirlenirler ve sonrasında hemen sakinleşerek hiç bir şey olmamış gibi davranırlar. Bir diğer anlamı ise hak etmediği bir yere aracılar sayesinde gelen kişi çok geçmeden o işte başarısız olur. Çünkü işi bilmedikleri için tutunamazlar ve kısa sürede yerlerine başkası gelir.

 Çabuk Parlayan Çabuk Söner Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 İşinde bir anda yükseldi ama çabuk parlayan çabuk söner.

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