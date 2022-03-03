Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Ca Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Ca Simgesi Olan Element

Ca Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede Ca Simgesi Olan Element

Element denildiğinde gözle görülmesi mümkün olmayan yapılar akla gelmektedir. Bu yapılar atomlardan oluşmakta ve birçoğu doğada bulunmaktadır. Ayrıca evredeki tüm maddelerin ve varlıkların yapısında yer almaktadır. Kimyasal herhangi bir yöntemle elementleri basit maddelere ayrıştırmak mümkün olmamaktadır. Pek çok maddenin yapısında farklı atomlar bulunsa da, elementler yalnız bir tür atom içermektedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Elementlerin saf madde olduğu anlaşıldıktan sonra birçok soru ortaya çıkmaktadır. Doğadaki element sayısı ve elementler ayrı ayrı merak edilmektedir. Öncelikle doğada keşfedilen birçok element bulunmaktadır. Bunun yanında teknoloji ve bilimin gelişmesi daha fazlasının bulunma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bilim insanlarının hem laboratuvar hem de doğadaki çalışmaları devam etmektedir. 

 Ca Elementi Hakkında Genel Bilgiler? 

 Ca elementi İngilizce calcium sözcüğünün bir kısaltması olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün Türkçedeki karşılığı ise kalsiyumdur. Kalsiyum 20 atom numarasına sahip bir elementtir. Kategorik olarak toprak alkali metal olarak bilinmektedir. Periyodik tablo içinde ise 2. grupta ve 4. periyotta bulunmaktadır. Fiziksel koşulları göz önüne alındığında katı haldedir. Blok olarak ise s bloğunda yer alır. 

Haberin Devamı

 Kalsiyum elementi uygun koşullarda kaynama ve erime özelliği göstermektedir. Kullanım alanı geniş bir elementtir. Yapısal olarak katı durumunun yanında sert bir özelliği de sahiptir. Örnek olarak sodyum elementinden daha serttir. Dünya kabuğunda, deniz suyunda, güneşte ve güneş sisteminde farklı miktarlarda bulunmaktadır. Bunun yanında insan vücudunda da kalsiyum elementi vardır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna