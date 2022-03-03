Ca Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Ca Simgesi Olan Element

Haberin Devamı

Elementlerin saf madde olduğu anlaşıldıktan sonra birçok soru ortaya çıkmaktadır. Doğadaki element sayısı ve elementler ayrı ayrı merak edilmektedir. Öncelikle doğada keşfedilen birçok element bulunmaktadır. Bunun yanında teknoloji ve bilimin gelişmesi daha fazlasının bulunma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bilim insanlarının hem laboratuvar hem de doğadaki çalışmaları devam etmektedir.

Ca Elementi Hakkında Genel Bilgiler?

Ca elementi İngilizce calcium sözcüğünün bir kısaltması olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün Türkçedeki karşılığı ise kalsiyumdur. Kalsiyum 20 atom numarasına sahip bir elementtir. Kategorik olarak toprak alkali metal olarak bilinmektedir. Periyodik tablo içinde ise 2. grupta ve 4. periyotta bulunmaktadır. Fiziksel koşulları göz önüne alındığında katı haldedir. Blok olarak ise s bloğunda yer alır.

Haberin Devamı

Kalsiyum elementi uygun koşullarda kaynama ve erime özelliği göstermektedir. Kullanım alanı geniş bir elementtir. Yapısal olarak katı durumunun yanında sert bir özelliği de sahiptir. Örnek olarak sodyum elementinden daha serttir. Dünya kabuğunda, deniz suyunda, güneşte ve güneş sisteminde farklı miktarlarda bulunmaktadır. Bunun yanında insan vücudunda da kalsiyum elementi vardır.