C1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C1E Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Ehliyet, kökeni Arapça olan ve dilimize Arap dilinden yerleşen kelimelerdendir. Kelime anlamı olarak yetkin, olgunluk, ustalık manasındadır. Sürücü belgelerine ehliyet denilmesi de kelime anlamından kaynaklanmaktadır.

C1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

C1E sınıfı ehliyet sahibi olarak hangi araçların kullanıldığı merak konusudur. Eğer C1E ehliyetine sahip olarak 12000 kg. a kadar kamyon ve çekiciyi römorklu olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ehliyete sahip olanlar otomobil, kamyonet, traktör, motor bisiklet ve ATV de kullanabilmektedir. C1E sınıfı ehliyet alarak kamyon ve çekici dahil (12000 kg. a kadar) birçok araç kullanmak için yetki kazanılmış olmaktadır.

C1E Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları

C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olabilmek için bazı şartların zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer C1E sürücü belgesi almak istiyorsanız öncelikle en az C1 sürücü belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca C1E sınıfı sürücü belgesinde bir de yaş şartı bulunmaktadır. 18 yaş C1E sürücü belgesi sahip olmak için yeterlidir. Gerekli şartları ve belgeleri sunarak C1E sınıfı ehliyet alabilmek için teorik sınava girmek zorunluluğu yoktur. Ancak direksiyon sınavına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

C1E Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Fiyatları (2020)

C1E belgesi için tüm şartlar oluştuğunda dosyanıza ek olarak ödenmesi gereken harç ücretleri bulunmaktadır. Harç ücreti olarak 3 ayrı kalemde ödeme yapılmalıdır. Bu üç kalem ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve hizmet bedeli olarak ayrılmıştır. Hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli tüm ehliyet sınıfları için aynıdır. Ehliyet harcı ise sürücü belgesinin ait olduğu sınıfa göre değişiklik göstermektedir.

2020 yılında geçerli olan tüm sürücü sınıfları için belirlenmiş olan değerli kağıt bedeli 200 TL olarak belirlenmiştir. Polis vakfı için alınan hizmet bedeli ise 37 TL olarak ödenmektedir. C1E belgesi için 2020 yılında 1254,20 TL harç bedeli belirlenmiştir. 2020 yılında C1E belgesine sahip olmak için toplam üç kalem bedeli olarak 1491.20 TL ödenmesi gerekmektedir. Fiyatlar 2020 yılı içerisinde geçerli olup,2021 yılında belirlenecek oranlar dahilinde zamlanmaktadır. Ödemelerin tümü bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Ödemelerinizi yaptıktan sonra dosyanızla birlikte giderek ehliyetinizi alabilirsiniz.