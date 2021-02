C1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Sürücü adayları kendilerine en uygun sürücü belgesini edinmek için ehliyet sınavına girerler. C1 sınıfı ehliyet, araç kapsamı bakımından diğer sürücü belgelerinden farklı amaçlı kullanılan bir ehliyettir.

C1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Ehliyetler, kullanılacak motorlu taşıta göre farklılık gösteren belgelerdir. Her sürücü belgesi her aracı kullanmak için yeterli değildir. Ülkemizdeki motorlu taşıtların bazılarını kullanmak için, o motorlu taşıt grubunda uzmanlık isteyen sürücü belgesine sahip olmak gerekliliği vardır. Bu sürücü belgelerinden birisi de C sınıfı ehliyetlerdir.

C sınıfı ehliyetler kamyon ve çekici kullanmak amacı ile edinilen belgelerdir. Her türlü kamyon sürücülerinin edinmesi gereken ehliyet C sınıfı bir ehliyettir. C sınıfı ehliyetler kendi içinde C1, C1E, CE ve C olarak ayrılırlar. C1 sınıfı ehliyet kapsamına giren kamyon ve çekicilerin ağırlığı en fazla 7500 kg olabilir. C1E grubu ehliyetler, en fazla 12000 kg ağırlığında olan römorklu kamyon ve çekicileri kapsar. CE grubu ehliyetler ise ağırlığı 750 kilogramdan fazla olan römork ve yar römorklu kamyon ve çekicileri ya da tırları kullanmak için istenen sürücü belgesidir.

C1 Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

C1 sınıfı sürücü belgelerini almak isteyen sürücü adaylarının 18 yaşına girmiş olmaları gerekmektedir. C1E sınıfı ehliyetler için en az 18, C ve CE sınıfı ehliyetler için ise en az 21 yaşında olmak gereklidir.

C1 Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

C1 sınıfı bir ehliyet elde etmek için adaylarda, 18 yaşına girmiş olmak ve en az B sınıfı bir sürücü belgesine sahip olmak şartı aranır.

C1 Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadardır?

C1 sınıfı ehliyetleri edinmek için 2020 yılında ödenmesi gereken harç miktarı 1254,2 TL, değerli kağıt bedeli 200 TL, vakıf payı ise 37 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda 2020 yılında C1 sınıfı ehliyet almak için ödenmesi gereken toplam harç ücreti 1491,2 TL'ye denk gelmektedir. Ehliyet harç ücretleri her yıl değişebilen ücretlerdir. Ehliyet edinmek isteyen sürücü adaylarının güncel harç bedeli fiyatlarını takip etmeleri önerilmektedir.