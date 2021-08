C0 nedir? Kimyada C0 bileşiğinin açılımı nedir, neyin sembolüdür?

CO günlük yaşamımızda çok sıklıkla karşılaştığımız ifadeler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı konu hakkında verilebilecek her bilgi son derece büyük bir önem taşımaktadır.

CO Nedir?

CO ifadesi bir gaz türünü ifade eden semboller arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda CO Karbonmonoksit gazını simgeleyen bir ifadedir. CO ile sembolize edilmiş olan karbonmonoksit gazı; kokusuz, renksiz, tatsız, yanıcı ve zehirli bir gaz olma özelliği taşımaktadır. Duvarlardan dahi kolaylıkla sızabilen bir yapıya sahiptir. Vücuda solunum yolu vasıtasıyla giren karbonmonoksit gazı, vücutta parçalanmaz ve solunum yolu vasıtasıyla dışarı atılır.

Karbonmonoksit gazı (CO ) zehirlenmeleri çoğunlukla kapalı bir ortamda ortaya çıkan yanma esnasında olur (bacası çekmeyen soba, ocak, şofben gibi) ayrıca karbonmonoksidin kullanıldığı yahut üretildiği iş kollarında da meydana gelebilmektedir. Daha çok solunum zehri olma özelliği taşımakta olan karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmeler esnasında kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde CO yani karbonmonoksit zehirlenmeleri ölümle sonlanabilmektedir.

Kimyada CO Bileşiğinin Açılımı Nedir?

Kimya'da CO bileşiği, Karbonmonoksit gazını simgelemektedir. CO ifadesinin açılımı Carbon monoxide şeklindedir. Diğer bir ifade ile CO, bir karbon ve bir oksijen atomundan meydana gelen inorganik molekülün adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbonmoksit bileşiğinde karbon ve oksijen arasında üçlü bağ varlığı söz konusudur. Molekül formülü: CO. Molekül ağırlığı M: 28,01 g/mol.

Renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olan karbonmonoksit, sobalarda mavi bir alevle yanmaktadır. Son derece güçlü bir etkiye sahip olan bir zehir olma niteliği barındırmaktadır. Solunan havada konsantrasyonun artması durumunda, kana geçer ve oksijenin taşınmakta olduğu hemoglobine O2'den daha kolay bağlanmaktadır.

Yani tüm CO'lar bitmeden O2 bağlanamaz. Bundan dolayı sa oksihemoglobin meydana gelemez ve kanda karboksihemoglobin düzeyinde artış ortaya çıkar. Bu olayın sonucunda da dokulara oksijen taşınamaz hale gelir ve hücre ölümü gerçekleşmeye başlar. CO, kanın hemoglobininin merkez atomu demire bağlanarak ölüme yol açar.

Karbonmomonoksit yeni CO zehirlenme tablosunda uyku hali, baş ağrısı, görme bozuklukları, zihni bulanıklık ve koma durumu söz konusudur. CO zehirlenmesi yaşayan kişide yargı kabiliyeti bozulur ve sezgi kaybolur. Sonuç olarak kalıcı beyin hasarı ortaya çıkabilir. Ayrıca nevrasteni, depresyon görülmesi söz konusu olabilir.

CO Neyin Sembolüdür?

Co sembolü ile karşı karşıya kalan pek çok kişi CO neyin sembolüdür sorusunu sormakta ve bu sorusuna mümkün olabilecek en doğru cevabı büyük bir titizlik içerisinde aramaktadır. Bundan dolayı önemli bir konu başlığı olma niteliği taşımaktadır.

Co ifadesi karbonmonoksiti de simgeleyen bir sembol olmanın yanında Kobalt elementini de sembolize eden bir ifade olma özelliği taşımaktadır. Kobalt, 1773 tarihinde Georg Brandt tarafından keşfedilmiş olan bir metal element olarak karşımıza çıkmaktadır. Co diğer tabiri ile Kobaltın sahip olduğu atom numarası 27, simgesi Co, atom ağırlığı ise 58.9332 g/mol'dür.

"Kobalt" iki veya daha fazla olan bileşenli durumdaki toz metallerin yapıştırılmasında ve kesici takımlarda kullanılmaktadır. Co(OH)3 ısıtıldığında Co2O3 oksidine dönüştürülebilmektedir. Daha sonra ise bu oksit karbon ile indirgenmek suretiyle saf kobalt elde edilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Burada CO neyin sembolüdür sorusuna yanıt olarak: CO Kobalt elementinin sembolü olma özelliği ile karşımıza çıkmaktadır.