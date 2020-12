C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

C sınıfı iş güvenliği uzmanı günümüzde az tehlikeli olan iş grubunda çalışmaktadır. Bu kişiler ilgili firmada tehlike arz eden genel hususları belirlerler ve bu hususları en iyi şekilde kontrol ederler.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Ülkemizde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan kişiler, çalıştığı iş yerlerinde iş sağlığı ve de güvenliği konusunda eğitim, risk değerlendirmesi yapmakla görevli olmaktadır. C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, yasal olan düzenlemelere göre yalnızca az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde hizmet verebilirler.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

C sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda olan yasal gelişmeleri takip ederler, yeni teknoloji ve de yaklaşımları takip ederler ve genel olarak ekip çalışmasına uygun olmalılardır. Bu kişiler risk değerlendirmesi gibi çeşitli raporlama işlemlerini de yaparlar.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Günümüzde C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmayı isteyen kişiler mühendis, mimar ve ya teknik elemanlar olabilir ve ilgili eğitimlere katılırlar. Daha sonrasında C sınıfı iş güvenliği uzmanlığına ait olan sınavdan başarılı olanlar, C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesini elde ederer. Ayrıca üniversitelerin 2 yıllık bir eğitim vermekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olan bireyler sınavda başarılı olmaları halinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olurlar.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olma şartları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Öncelikle eğitim programlarını tamamlamakta olan adayların sınavları geçmeleri gereklidir. Girdikleri ilk sınavda başarılı olmayan adaylar takip eden diğer sınavlara katılabilir. Bu kişiler genel olarak disiplinli ve sabırlı kişiler olmalıdır. Sınavlarda 100 puan üstünden en az 70 puan almaları gereklidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nedir?

Öncelikle iş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olan kurallara uyulmasını sağlarlar. C sınıfı seviyesinde olan iş güvenliği uzmanının başlıca görevleri aşağıdaki gibidir. Bu görevler;

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olan tehlike arz eden genel hususları ve de eksiklikleri işverenlere iletmek,

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olan tehlike arz eden ve de işverene bildirdiği bu konuları çözüme kavuşmadığı zamanlarda, işverenin bağlı olduğu çalışma ve sosyal güvenlik genel il müdürlüğüne bu konuyu iletmek,

Gerekli olduğu zaman tatbikatları organize etmek,

Çalışan kişiler iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgilendirmek,

İş yerinde oluşan kazaları incelemek ve ya tekrarlanmaması için çalışmak,

Çalışma ortamlarını sürekli olarak incelemek ve iş hastalıkları gibi sorunlarla ilgili fikir alışverişlerinde bulunmaktır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadardır?

Ülkemizde C sınıfı sertifikası şeklinde tanımlı bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının maaş aralığı yaklaşık olarak 2500 TL ile 3500 TL arasında değişmektedir. Bu kişiler A sınıfı ya da B sınıfı oldukları zaman maaşları da artmaktadır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş İmkanları Nelerdir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanları günümüzde sadece az tehlikeli olan sınıftaki işletmelere uzmanlık yapabilmektedir. Dolayısı ile C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli olan işletmenin bu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütemez ve çalışanları da İSG eğitiminden sorumlu olmaz. Ayrıca İSG Katip modülleri üzerinden raporlama da yapamaz.