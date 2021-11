C reaktif protein nedir, yüksekliğinde ne olur? CRP kaç olursa tehlikeli olur, nasıl tedavi edilir?

Haberin Devamı

C reaktif protein kısaca CRP olarak bilinmektedir. En önemli proteinlerden bir tanesidir. C reaktif proteinin yüksekliğinde bir takım olumsuz faktörler ortaya çıkabilir. Bundan dolayı C reaktif proteinin vücutta yeterli dozda olması son derecede önemlidir.

C Reaktif Protein Nedir?

C Reaktif Protein akut faz reaktanları ile bilinen bir proteindir. Protein kanda da görülen bir değerdir. C reaktif protein ayrıca karaciğer ile yağ hücreleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı yağ hücreleri ve karaciğer açısından son derecede önemlidir. C Reaktif protein birçok duruma bağlı olarak yükselme eğilimi göstermektedir. Özellikle görülen bağ doku hastalıkları ile birlikte C Reaktif Protein yüksekliği görülebilmektedir.

Yüksekliğinde Ne Olur?

1) Ateş Yüksekliği

CRP yüksekliğinde en çok görülen belirtiler arasında ateş yüksekliği gelmektedir. Ateş yüksekliği kişide gün boyu devam edebilmektedir. Yüksek ateş bazı durumlarda 40 dereceye kadar varabilmektedir. Ateş yüksekliği bundan dolayı mutlaka önemli bir belirti olarak görülmelidir.

2) Çabuk Yorulma

Kanda CRP yüksekliği sonucunda çabuk yorulma ortaya çıkmaktadır. Kişi gündelik yaşamında yapmış olduğu eforlarda ya da başka egzersizlerde çabuk yorulurlar. Diğer kişilere göre daha hızlı yorulan bu kişiler bir takım spor faaliyetlerini de tam olarak gerçekleştiremezler. Çabuk yorulmanın yanında halsizlik de ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda sabah yorgun uyanmak da yine CRP yüksekliği sebepleri arasında görülmektedir.

3) Ağrı

Vücut kırgınlığı ile birlikte ağrı da ortaya çıkmaktadır. Ağrı vücudun bütün eklem bölgelerinde görülmektedir. Ağrı CRP yüksekliğinde görülen en yaygın belirtilerden bir tanesidir. Ağrı kesici ile birlikte hafifleyebilmektedir. Ağrı birçok kişinin yaşadığı durumdur..

4) Mide Bulantısı

En sık görülen belirtilerden bir tanesi de mide bulantısıdır. Kişinin kanında ortaya çıkan CRP yüksekliği ile birlikte mide bulantısının yanında kusma da görülmektedir. En yaygın belirtiler arasında mide bulantısı gelmektedir.

5) Uyku Bozukluğu

Kanda ve yağ hücrelerinde CRP yüksekliğinde uyku bozukluğu gelmektedir. Gece boyunca kişide uyku bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Uyku bozukluğu haftalar boyunca devam etmektedir. Uykusuzluğa bağlı olmak üzere de gün boyunca uyuklama hali söz konusudur.

CRP Kaç Olursa Tehlikeli Olur?

CRP yüksekliği tehlikeli bir durumdur. CRP testi ile birlikte CRP'nin tehlikeli seviyede olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. CRP'nin normal değeri 1 - 2.9 mg/L olarak bilinmektedir. Eğer bu değer 10 mg/L ve üstü çıkarsa CRP tehlikeli boyutlara ulaşmış demektir. Bu durumda mutlaka tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekir.

Nasıl Tedavi Edilir?

CRP yüksekliği şikayeti nedeni ile ilk olarak yapılan tedavi seçeneği sağlıklı beslenmektir. Eğer bir kişi sağlıklı beslenmiyorsa CRP yüksekliği söz konusu olabilir. Bunun için doktor tarafından hastaya verilen diyetisyen menüsü vardır. CRP için aynı zamanda gereksiz ilaç kullanımından da kaçınılması gerekir. Özellikle gereksiz yere antibiyotik tüketmek doktor tavsiyesi olmadan başka ilaçlar kullanılmaması CRP tedavisi için önem teşkil etmektedir. CRP tedavisi için de yapılan bir diğer şey ise düzenli olarak egzersiz yapmaktır. Hareketsiz bir yaşam bu hastalığın tedavisini zorlaştırıcı etmenler arasında yer almaktadır.