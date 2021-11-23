C reaktif protein nedir, yüksekliğinde ne olur? CRP kaç olursa tehlikeli olur, nasıl tedavi edilir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

C reaktif protein nedir, yüksekliğinde ne olur? CRP kaç olursa tehlikeli olur, nasıl tedavi edilir?

C reaktif protein nedir, yüksekliğinde ne olur CRP kaç olursa tehlikeli olur, nasıl tedavi edilir

Proteinler hücrelerin yapı taşları olarak bilinmektedir. Proteinler vücut için son derecede önemlidir. Birçok protein türü bulunmaktadır. Bu protein türlerinden bir tanesi de C Reaktif proteindir. C reaktif proteinin ne olduğu merak edilen konular arasındadır. Hal böyle olunca c reaktif proteini ile ilgili araştırmalar da artmıştır. Peki C Reaktif protein nedir? C reaktif proteinin yüksekliğinde neler yaşanır? CRP kaç olursa tehlikeli olur? İşte C Reaktif protein ile ilgili tüm detaylı bilgiler.

Haberin Devamı

C reaktif protein kısaca CRP olarak bilinmektedir. En önemli proteinlerden bir tanesidir. C reaktif proteinin yüksekliğinde bir takım olumsuz faktörler ortaya çıkabilir. Bundan dolayı C reaktif proteinin vücutta yeterli dozda olması son derecede önemlidir. 

C Reaktif Protein Nedir? 

C Reaktif Protein akut faz reaktanları ile bilinen bir proteindir. Protein kanda da görülen bir değerdir. C reaktif protein ayrıca karaciğer ile yağ hücreleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı yağ hücreleri ve karaciğer açısından son derecede önemlidir. C Reaktif protein birçok duruma bağlı olarak yükselme eğilimi göstermektedir. Özellikle görülen bağ doku hastalıkları ile birlikte C Reaktif Protein yüksekliği görülebilmektedir. 

Yüksekliğinde Ne Olur? 

1) Ateş Yüksekliği

CRP yüksekliğinde en çok görülen belirtiler arasında ateş yüksekliği gelmektedir. Ateş yüksekliği kişide gün boyu devam edebilmektedir. Yüksek ateş bazı durumlarda 40 dereceye kadar varabilmektedir. Ateş yüksekliği bundan dolayı mutlaka önemli bir belirti olarak görülmelidir. 

Haberin Devamı

2) Çabuk Yorulma

Kanda CRP yüksekliği sonucunda çabuk yorulma ortaya çıkmaktadır. Kişi gündelik yaşamında yapmış olduğu eforlarda ya da başka egzersizlerde çabuk yorulurlar. Diğer kişilere göre daha hızlı yorulan bu kişiler bir takım spor faaliyetlerini de tam olarak gerçekleştiremezler. Çabuk yorulmanın yanında halsizlik de ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda sabah yorgun uyanmak da yine CRP yüksekliği sebepleri arasında görülmektedir. 

3) Ağrı

Vücut kırgınlığı ile birlikte ağrı da ortaya çıkmaktadır. Ağrı vücudun bütün eklem bölgelerinde görülmektedir. Ağrı CRP yüksekliğinde görülen en yaygın belirtilerden bir tanesidir. Ağrı kesici ile birlikte hafifleyebilmektedir. Ağrı birçok kişinin yaşadığı durumdur.. 

4) Mide Bulantısı

En sık görülen belirtilerden bir tanesi de mide bulantısıdır. Kişinin kanında ortaya çıkan CRP yüksekliği ile birlikte mide bulantısının yanında kusma da görülmektedir. En yaygın belirtiler arasında mide bulantısı gelmektedir. 

5) Uyku Bozukluğu

Kanda ve yağ hücrelerinde CRP yüksekliğinde uyku bozukluğu gelmektedir. Gece boyunca kişide uyku bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Uyku bozukluğu haftalar boyunca devam etmektedir. Uykusuzluğa bağlı olmak üzere de gün boyunca uyuklama hali söz konusudur.

Haberin Devamı

CRP Kaç Olursa Tehlikeli Olur? 

CRP yüksekliği tehlikeli bir durumdur. CRP testi ile birlikte CRP'nin tehlikeli seviyede olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. CRP'nin normal değeri 1 - 2.9 mg/L olarak bilinmektedir. Eğer bu değer 10 mg/L ve üstü çıkarsa CRP tehlikeli boyutlara ulaşmış demektir. Bu durumda mutlaka tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekir. 

Nasıl Tedavi Edilir? 

CRP yüksekliği şikayeti nedeni ile ilk olarak yapılan tedavi seçeneği sağlıklı beslenmektir. Eğer bir kişi sağlıklı beslenmiyorsa CRP yüksekliği söz konusu olabilir. Bunun için doktor tarafından hastaya verilen diyetisyen menüsü vardır. CRP için aynı zamanda gereksiz ilaç kullanımından da kaçınılması gerekir. Özellikle gereksiz yere antibiyotik tüketmek doktor tavsiyesi olmadan başka ilaçlar kullanılmaması CRP tedavisi için önem teşkil etmektedir. CRP tedavisi için de yapılan bir diğer şey ise düzenli olarak egzersiz yapmaktır. Hareketsiz bir yaşam bu hastalığın tedavisini zorlaştırıcı etmenler arasında yer almaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay