C Programlama nedir? C Programlama kullanım alanları ve örnekleri

Programlama dilleri bir alanda farklı amaçla kullanılabiliyorlar. Her yazılım dili her program için veya uygulama için uygun olmayabilir. Daha doğrusu uygulamaların güvenlik standartlarının altında veya çok üstünde kalabilir. Uygun yazılım dilinin tercih edilmesi ortaya çıkarılan ürünün kalitesini belirler. C programlama dili güvenlik açısından son derece kullanışlıdır Bu yüzden en çok tercih edilen yazılım dilleri arasında ilk sıralarda yerini koruyor.

C Programlama Nedir?

C yazılım dili yüksek seviyeli aynı zamanda geniş maksatlı bir programlama dili olarak karşımıza çıkıyor. Dennis Ritchie ve Brian Kernighan tarafından Bell Labs'da 1972 yılında geliştirilmiş ve kullanımına başlanmıştır. Ayrıca C programlama dili neredeyse hiç duyulmayan bir programlama bili olan B programlama dilinin tabanı esas alınarak geliştirilmiştir.

C programlama dili ayrıca Firmware ve taşınabilir uygulamalar geliştirmek için öncelikli olarak tercih ediliyor. Günümüzde de hala en çok tercih edilen yazılım dili olarak karşımıza çıkan C programlama dilin kullanılarak geliştirildiği en önemli yazılım unix işletim sistemi olarak biliniyor. Çok sık tercih edilmesinin yanı sıra öğrenme aşaması da biraz uzundur. Bu yazılım dilini öğrenmek için internet üzerindeki kaynakları kullanabilmenin yanı sıra aynı zamanda eğitim setleri de mevcut. Bu şekilde C dilini öğrenmeniz mümkün. Ancak her yazılım dilinde olduğu gibi bu yazılım dilinin de öğrenilmesi biraz vakit alıyor.

Özellikle güvenli uygulamalar ve sistemler geliştirmek için kullanılıyorsa çok titiz bir çalışma gerektirir. Bu yüzden bütün detaylarını net bir şekilde öğrenmek oldukça önemlidir. Kısacası C programlama dili en çok tercih edilen ve öğrenme aşaması için zaman ayırmanız gereken bir dil olarak değer görüyor. Yüksek seviyeli yazılımlar için tercih edilmesinin yanı sıra aynı zamanda kaliteli işler ortaya koymak için de bu dil sıklıkla tercih ediliyor.

C Programlama Kullanım Alanları ve Örnekleri

C programlama dili genellikle taşınabilir uygulamaların geliştirilmesinde tercih edilen bir dil olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yüksek seviyeli yazılımlar söz konusu olduğu zaman da bu programlama diline başvurulabiliyor. C dili ile geliştirilmiş yazılımlara örnek vermek gerektiğinde karşımıza unix işletim sistemi çıkıyor.

1972 yılında geliştirilmiş olan bu programlama dili gelişmiş seçenekler sunan uygulamaların yazılımı için de sık sık tercih ediliyor. Ayrıca özellikle oyun sektöründe sık sık kullanılan C++, Java, JavaScript, JavaApplet , PHP , C# gibi yazılım dilleri de C programlama dilinden esinlenerek ortaya çıkarılmıştır. Yani bu programlama dili için önemli yazılım dillerinin de başlangıcı denilebilir. C programlama dili ile neler yapabileceğiniz konusuna gelecek olursak, bu dil ile driverler yazabilirsiniz.

Grafik ve oyun yazılımları üretebilirsiniz. Gömülü sistem olarak değerlendirilen çamaşır makinesi hesap makinesi gibi makineleri de kodlayabilirsiniz. Ayrıca bu yazılım dili ile robot yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra unix çekirdeği, Microsoft Windows programları, işletim sistemi uygulamaları ve android işletim sisteminin büyük bir bölümü c programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. Yeni bir programlama dilini oluşturmak içinde C programlama dilini de kullanabiliyorsunuz. Kısacası bu programlama dili teknolojinin her alanında ve her aşamasında öncelikli olarak tercih ediliyor.