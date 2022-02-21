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C# for döngüsü nedir ve ne işe yarar? C# for döngüsü kullanımı ve örnekleri

#Eğitim#Araştıma#C# For
C# for döngüsü nedir ve ne işe yarar C# for döngüsü kullanımı ve örnekleri

Günümüzdeki elektronik cihazların gelişimi ile birlikte yazılım alanında da gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak yazılım dünyası hızlı bir ivme kazanmıştır. Hemen her alanla ilgili programlar, uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca tasarımlar ve programlama dillerinde de farklılıklar her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda yazılıma olan ilgi daha da artmaktadır. Her firmada bir yazılım olmasının yanında bireysel olarak da ilgi yüksek olmaktadır. İşte, C# For Döngüsü hakkında tüm detayları derledik.

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Yazılımın en önemli bileşenlerinden bir tanesi olarak kodlamalar öne çıkmaktadır. Kodlama aracılığı ile tasarımlar yazılıma dökülmekte ve uygulama, program gibi yapılara bürünmektedir. C# programlama dili de bunlardan bir tanesi olmaktadır. Bu programlama dili için for döngüsü oldukça işlevsel olarak kullanılmaktadır. Hatta diğer döngülere nazaran kullanımı daha sık olmaktadır. Döngü örnekler yardımı ile kolaylıkla anlaşılmaktadır.

 C# Nedir?

 C# yeni nesil bir programlama dili olarak kullanılmaktadır. Bu programlama dili eskilerine göre pek çok yeniliği de kapı açmaktadır. C# hem sunucu hem de gömülü sistemler için yaratılmıştır. Geliştiricisi Microsoft firmasıdır. C# .NET alanında kullanılmak için geliştirilmiştir. Tasarlanmasına Anders Hejlberg öncü olmuştur. Zaman içinde gelişim gösteren bu dil çoğu yerde kullanım alanı bulmaktadır. Genel özellikleri arasında;

Hem basit hem de genel amaçlı,

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Kullanımı kolay bir modern dile sahip olması,

Güçlü tip kontrolü olması,

Platformdan bağımsız yapısı,

Dizin sınır kontrolü sağlaması,

Artık veri toplama özelliği sayılmaktadır. Bunun yanında pek çok başka özelliği de bulunmaktadır.

C# For Döngüsü Nedir?

 Programlama dili öğrenilmeye başlandığında en çok karşılaşılanlardan biri döngüler olmaktadır. Döngüler işlevlerine göre kullanım alanı bulmaktadır. Bunlar arasında en sık kullanılan C# For Döngüsü olarak öne çıkmaktadır. Bu döngü, oluşturulan algoritma yapısında tanımlanacak koşul yapısının sağlandığı durumlarda döngünün çalışmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda döngü çalıştıktan sonra koşul içinde belirlenen işlemin de gerçekleşmesini yerine getirmektedir.

 Teorik olarak anlaşılması zor gelen bir kavramdır. Ayrıca yapısal olarak karmaşık ve anlamsız görüldüğü olmaktadır. Bundan dolayı for döngüsü için akış diyagramları oluşturulmaktadır. Bu şekilde anlaşılması daha kolay hale gelmektedir. Akış diyagramı anlaşıldığında for döngüsünün işleyişi de anlaşılmış olmaktadır. Farklı içerikte birçok örnek üzerinden de pekiştirme sağlanmaktadır.

 C# For Döngüsü Kullanım Alanları

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 C# For Döngüsü kullanım alanları, yapı itibariyle öteki döngülerden daha kompleks bir durumdadır. Bu döngünün kullanımını kavramak için yapı üçe ayrılmaktadır. Bu yapı; for (int i=0; i

 Bu değer istenildiği takdirde koşul yapısının içerinde istenilirse dışında tanımlanabilmektedir. İkinci bölüm i

 C# For Döngüsü Örnekleri

  1. Girilen herhangi bir metnin alt alta yazılmasını sağlama:

 string cümle ;

 Console.Write (“Bir cümle giriniz: ”) ;

 cumle = Console.ReadLine () ;

 // bir strin ifadenin karakter sayısını Lenght

 // Console.WriteLine (cümle.Lenght) ;

 for (int i=0; i< cümle.Lenght; i++ )

 {

 Console.WriteLine (cümle [i]) ;

 }

 Console.ReadKEy () ;

  1. For döngüsü kullanarak a’dan z’ye kadar olan harflerin ekranda gösterilmesi:

 static void Main (string [] args)

 {

 char karakter ;

 for (karakter= ‘a’; karakter

 {

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 // Console.Write (karakter + “ ”) ;

 Console.Write (“ {0} ”, karakter) ;

 }

 Console.ReadKey () ;

 }

 

 

 

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#Eğitim#Araştıma#C# For

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