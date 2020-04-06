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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Buzdolabı yazı tahtası oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Ebru Bayrak, buzdolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.

Buzdolabı yazı tahtası oldu
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Barbaros İlkokulu’nda görev yapan Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine internet üzerinden ders veriyor. Kendi imkânlarıyla ders anlatan ve buzdolabını yazı tahtası olarak kullanan Bayrak, bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Bayrak'ın ders anlatırken çekilmiş fotoğrafı beğeni topladı. Durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından, "Tahtanızı gönderiyorum değerli öğretmenim" notunu paylaştı.

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