Buzdolabı Neden Akıtır Ve Yapar? Buzdolabının Su Kaçırması Nedenleri Ve Çözümleri

Yılın farklı dönemlerinde ve belli sebeplerden dolayı buzdolapları akıtabilir veya su kaçırabilir. Elbette bunların belli başlı bazı nedenleri olması ile beraber aynı zamanda çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Bu çözüm yöntemlerini ele almak suretiyle buzdolaplarını yeniden eski çalışır haline getirmek mümkün.

Buzdolabı Neden Akıtır ve Yapar?

Buzdolaplarının içerisine özellikle sıcak yiyecek ve içecek türlerini koymamak gerekir. Akıtma sebeplerinden biri olarak bu durum ön plana çıkar. Yani aslına bakılırsa buzdolabına çok sıcak ya da çok soğuk gıda ürünlerinin yerleştirilmemesi önemlidir. Böyle durumlarda su akıtma problemi ile beraber aynı zamanda terleme sorunu meydana gelebilir. Diğer yandan buzdolabının arka kısmında karlama ya da buzlanma söz konusu ise kar ve buz eritme işlemini ele almak gerekmektedir. Aksi takdirde buzdolabı bu kısımdan yine aynı şekilde akıtma yapabilir.

Buzdolabının Su Kaçırması Nedenleri

Belli başlı bazı sebeplerden dolayı buzdolabı su kaçırma, yani akıtma durumu yaratabilmektedir. Özellikle buzdolabının drenaj kanalları gereksiz buzlanma ile beraber tıkanma yaratabilir. Böyle durumlarda ise su, su kanalları yerine bulmuş olduğu ilk açıklıktan akmaya başlar. Özellikle böyle durumlarda buzdolabının alt kapak bölümünün üst kısmında daha yaygın bir akma meydana gelebilmektedir. Bu konuda daha çok hava menfezleri üzerinde akıtma yaygın şekilde meydana gelmektedir. Böyle durumlarda ise mutlaka servis desteği almak en önemli hususlar içerisinde yer alır.

Buzdolabının Su Kaçırması Çözümleri

Böyle durumlarda öncelikle buzdolabının fişini çekmek suretiyle kapılarını açmak gerekmektedir. Bu şekilde buzdolabının kapıları 2 veya 3 gün boyunca açık biçimde kalmalıdır. Bu dinlenme ile beraber buzlanma erir ve drenaj kanalları açılır. Böylece sorun ortadan kalkar ve buzdolabını yeniden normal bir şekilde kullanma şansı elde edilir. Eğer 15 ya da 1 ay içerisinde yeniden aynı sorun ile karşı karşıya kalınır ise, o vakit yedek parça problemi yaşanacağını söylemek mümkün. İşte böyle durumlarda ise mutlaka bir uzmana başvurmak en önemli husustur. Tekrar eden bu tip sorunlar için servis üzerinden soruna karşı çözüm yöntemi ele alınmalıdır. Eğer böyle durumlarda beklenir ise sorun çok daha fazla büyüyebilir ve masraf çıkarabilir.