Büyümüş De Küçülmüş ne demek? Büyümüş De Küçülmüş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu söz yetişkinler tarafından bir çocuğun davranışını ya da sözlerini övmek için dile getirilir. ''Çocuktan Al Haberi'' ile yakın anlamlı olan deyim, bazı çocukların yetişkinler gibi olgun olduğu anlamına gelir.

Büyümüş De Küçülmüş Ne Demek?

Bir övgü cümlesi olan büyümüş de küçülmüş deyimi, hal ve hareketleri ile yetişkin insanları andıran çocuk demektir.

Büyümüş De Küçülmüş Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'YA göre büyümüş de küçülmüş deyiminin anlamı, yaşıtlarından farklı davranan, erken yaşta olgunlaşmış çocuk demektir. Bir çocuk kendisinden beklenmeyecek şekilde olgun davrandığında ya da doğru bir söz söylediğinde bu deyim kullanılır.

Büyümüş De Küçülmüş Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Daha on iki yaşında olmasına rağmen çok olgun, adeta büyümüş de küçülmüş.

2- Öyle güzel ve yerinde konuşuyor ki, büyümüş de küçülmüş bu çocuk.