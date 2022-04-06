Büyümeyen kediler nelerdir? Çok büyümeyen kedi cinsleri ve türleri

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Dünyanın en sevimli ve aynı zamanda en haylaz hayvanları arasında şüphesiz kedi önde gelir. Özellikle tatlı ve sevimli halleri ile beraber pek çok kişinin evcil olarak beslediği hayvanlar arasında öne çıkıyor. Aynı zamanda özelliklerine bağlı olarak birçok kedi türü bulunur. Bunlar içerisinde hiçbir zaman büyümeyen ve her daim aynı kalan kedi türleri son dönemlerde ilgi çekmektedir.

Büyümeyen Kediler Nelerdir?

Dünya çapında en küçük ve aynı zamanda hiçbir zaman büyümeyen birçok farklı kedi türü bulunmaktadır. Hatta bu kedi türlerinin büyük bir çoğunluğu avuç içi kadar kalmakta ve ölene kadar bu boyutlarda yaşamını sürdürmektedir.

- Singapura

- Devon Rex

- Munchkin

- Cornish Rex

- Amerikan Curl

Bu şekilde büyümeyen kedi türleri günümüzde en çok tercih edilen seçenekler arasında geliyor. Özellikle renkleri ve karakteristik yapıları ile beraber bu hayvan türleri de kendi arasında farklılık yaratmaktadır. Ancak özellikle evde beslenebilecek ve kolayca her yere götürebilecek en sevimli hayvan türleri içerisinde geldiklerini anlatmak mümkün.

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Çok Büyümeyen Kedi Cinsleri ve Türleri

Evde kedi beslemek isteyen pek çok kişi daha çok genelde küçük boyutlu hayvanlara yönelmektedir. Özellikle çok sevimli olmaları ile beraber kolayca kontrol edilebilen hayvanlar içerisinde olduklarını söylemek mümkün. Aynı zamanda çok küçük olmaları ile beraber daha uysal hayvanlar olarak ön plana çıkarılır. Bu konuda isimleri ile beraber belli başlı bazı çok büyümeyen kedi türleri bulunur. Bunlar içerisinde Singapur'a, devon Rex, munhhkin, cornish rex ve American curl gibi türler bulunmaktadır. Özellikle kolay bakımı, sevimli halleri ve her yere kolayca taşıma imkanı ile beraber çok fazla ilgi gördüklerini söylemek mümkün.

Çok Büyümeyen Kedi Cinsleri Evde Bakılır mı?

Aslına bakılırsa evcilleşmiş tüm kedi cinslerinin evde bakılabileceklerini söylemek mümkün. Hatta özellikle çok büyümeyen kedi türlerinin daha fazla son dönemlerde ilgi çektiğini ifade etmek gerekir. Neredeyse bir avuç büyüklüğünde olan bu kediler, kolayca birçok yere taşıma imkanı vermektedir. Tabii boyutlarına bağlı olarak yine çok büyümeyen kedi cinsleri değişkenlik göstermektedir. Genel olarak ise sevimli halleri ve kolay bakımı ile beraber çok büyümeyen kedi cinsleri evde güvenle bakmak mümkün.