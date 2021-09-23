Büyükelçi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Büyükelçi (Konsolos) olma şartları ve maaşları

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Büyükelçi olmak, iç ve dış politikaların yanı sıra güncel olaylardan haberdar olmayı gerektirir.

Büyükelçi Nedir?

Büyükelçi, kendi ülkesinin çıkarlarını başka bir ülkede temsil eden bir diplomattır. Bu birey, atandığı ülkenin kültürünü ve dilini anlayabilmeli, ancak kendi ülkesinin görüşlerini, inançlarını ve yasalarını temsil etmelidir. Büyükelçilerin çoğu, siyasi etkinliklere ve toplantılara katıldıkları ev sahibi ülkelerin memurlarından seçilir.

Büyükelçi Ne İş Yapar?

Büyükelçi olarak çalışmak, dış ve iç politika bilgisini gerektirir, ancak bu, bu rolde başarılı olmak için gerekenlerin sadece küçük bir kısmıdır. Bu alanda çalışan kişiler uzun süre evden uzakta yaşamalı, ev sahibi ülke içinde yoğun seyahat etmeli ve ev sahibi ile yerli ülkeler arasında gidip gelmelidir. Büyükelçi olmak son derece stresli olabilir, çünkü bu kişi esasen sorunlar üzerinde anlaşmaya varamayan iki hükümet arasında bir aracıdır. Bir Büyükelçi mükemmel bir iletişimci ve müzakereci olmalı, sabırlı olmalı, ancak sabırlı ve diplomatik olmalıdır. İki ülke arasındaki barışı ve birliği teşvik etmek için etik, güvenilir ve dürüst olmalıdırlar.

Büyükelçi Nasıl Olunur?

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Adayların çoğu siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler veya tarih alanında lisans derecesine sahip olsa da, Büyükelçi olmanın tek bir yolu yoktur. Dış Hizmet için yüksek talep gören diller olan Arapça, Farsça ve Mandarin'de yabancı dil dersleri alınması tavsiye edilir. Yüksek lisans derecesine sahip adaylar genellikle kariyerlerinde daha hızlı ilerleyebilirler. Tercih edilen bölümler;

Kamu Yönetimi,

Kamu Politikası,

Halkla İlişkiler,

Uluslararası İlişkiler Alanında Yüksek Lisans,

Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı’dır.

Eğitime ek olarak, ilgili iş deneyimi Büyükelçi olmak için çok önemlidir. Kampüs içinde veya dışında bir kulüp, grup veya girişimde liderlik rolü üstlenmek, çevirmen olarak çalışmak veya bir devlet dairesinde staj yapmak, iş başvurusu yaparken niteliklerinizi göstermek için faydalı olabilir.

Çoğu Büyükelçi, kariyerlerine, üç bölümden oluşan bir Dış Hizmet Sınavında geçme puanı gerektiren Dış Hizmet memuru olarak başlar. Sınavı ve güvenlik kontrolünden geçen sağlıklı bireyler, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Dış Hizmet Enstitüsü'nde çalışmak istedikleri ülkenin tarihini ve dilini öğrenebilirler. Adaylar, dünyanın kendilerini ilgilendiren bir bölümündeki pozisyonlara teklif vererek ve kabul ederek, dış politikada deneyim kazanır ve Büyükelçi olma yolunda ilerler.

Büyükelçi Olma Şartları Nelerdir?

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Büyükelçi olmak için gerekli görülen kriterler;

Eğitim düzeyi,

İş deneyimi,

İletişim becerileri,

Topluluk önünde konuşma deneyimi,

Problem çözme deneyimi,

En başta liderlik sıfatlarıdır.

Büyükelçinin Görevleri Nelerdir?

Bir Büyükelçinin tipik sorumlulukları;

Ev sahibi ülke adına uluslararası liderlerle toplantı yapmak gibi temsil görevleri,

Anlaşmaların ve ticaret veya güvenlik anlaşmalarının ayrıntıları üzerinde çalışmak gibi müzakere görevleri,

Personeli denetleme gibi yönetim görevleri,

Liderlerle yapılan görüşmelerin ayrıntılarını belgelemek gibi büro görevleri,

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Vatandaşlarının çalıştıkları ülkedeki güvenliğinden sorumlu olmak gibi güvenlik görevleri vardır.

Büyükelçi Maaşları Ne Kadar?

Büyükelçilerin maaş aralığı 5 ve 10 bin dolar arasında değişirken, ülkemizde 30 ile 50 bin TL'ye tekabül etmektedir. Büyükelçilere maaşa ek olarak, geçim ödeneği gibi başka ödenekler de sunulur.

Büyükelçi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Büyükelçi iş ilanlarını arayabilmenize rağmen, çoğu Büyükelçi doğrudan hükümet yetkilileri tarafından atanır. Dış Hizmette bir pozisyona atanma şansınızı artırmak için bu rollere sahip kişilerle ağ kurmak ve ilişkiler kurmak avantajlıdır.