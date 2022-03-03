Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Büyükçekmece Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Büyükçekmece Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Büyükçekmece Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Büyükçekmece Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul, Türkiye'nin en önemli ve en büyük şehri olarak öne çıkmaktadır. Nüfusu itibari ile dünyadaki birçok şehrin de önünde yer almaktadır. Bu kadar büyük olmasına paralel olarak birçok ilçesi vardır. Bunların kimisi Anadolu yakasında bulunurken kimisi de Avrupa yakasında bulunmaktadır. Farklı büyüklüğe ve nüfusa sahip toplamda 39 tane ilçesi vardır. Bunların 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken, 14 tanesi ise Anadolu yakasındadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Avrupa yakası içinde yer alan semtlerin sayısı görüldüğü üzere daha fazladır. Bu ilçeler İstanbul nüfusunun da büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu ilçelerden bir tanesi de Büyükçekmece olmaktadır. 

 Büyükçekmece İlçesi Hangi Yakadadır? 

 İstanbul'un bir ilçesi olan Büyükçekmece, Avrupa yakasında yer alan bir ilçedir. İlçe, şehrin batısında bulunmaktadır. Batısında Silivri, doğusunda Esenyurt ve Beylikdüzü, kuzeyinde Çatalca ile Arnavutköy bulunmakta ve güneyinde Marmara Denizi le çevrilmektedir. Yüz ölçümü 196 kilometre karedir. Nüfusu ise son verilere göre 247 bin kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Bulunduğu konuma göre rakımı 8 metre şeklindedir. İlçede hem üniversite hem de profesyonel düzeyde basketbol takımı da vardır. 

 Büyükçekmece İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır? 

Haberin Devamı

 Büyükçekmece ilçesi, adli olarak Büyükçekmece Adliyesine bağlı bulunmaktadır. Bunun yanında Beylikdüzü ile Esenyurt ilçeleri de Büyükçekmece adliyesine bağlı durumdadır. Ayrıca Büyükçekmece Adliyesi, Bakırköy Adliyesinin mülhakat adliyelerinden bir tanesidir. Mülhakat adliye ise, ağır ceza merkezi bulunmayan kimi küçük taşra adliyelerini ifade etmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna