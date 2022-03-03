Büyükçekmece Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Büyükçekmece Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Avrupa yakası içinde yer alan semtlerin sayısı görüldüğü üzere daha fazladır. Bu ilçeler İstanbul nüfusunun da büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu ilçelerden bir tanesi de Büyükçekmece olmaktadır.

Büyükçekmece İlçesi Hangi Yakadadır?

İstanbul'un bir ilçesi olan Büyükçekmece, Avrupa yakasında yer alan bir ilçedir. İlçe, şehrin batısında bulunmaktadır. Batısında Silivri, doğusunda Esenyurt ve Beylikdüzü, kuzeyinde Çatalca ile Arnavutköy bulunmakta ve güneyinde Marmara Denizi le çevrilmektedir. Yüz ölçümü 196 kilometre karedir. Nüfusu ise son verilere göre 247 bin kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Bulunduğu konuma göre rakımı 8 metre şeklindedir. İlçede hem üniversite hem de profesyonel düzeyde basketbol takımı da vardır.

Büyükçekmece İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

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Büyükçekmece ilçesi, adli olarak Büyükçekmece Adliyesine bağlı bulunmaktadır. Bunun yanında Beylikdüzü ile Esenyurt ilçeleri de Büyükçekmece adliyesine bağlı durumdadır. Ayrıca Büyükçekmece Adliyesi, Bakırköy Adliyesinin mülhakat adliyelerinden bir tanesidir. Mülhakat adliye ise, ağır ceza merkezi bulunmayan kimi küçük taşra adliyelerini ifade etmektedir.