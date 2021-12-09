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Küçük tansiyon büyük tansiyon arasında belli bir rakam farkı bulunmaktadır. Bu miktar ölçülen birime bağlı olarak standart bir miktarı gösterir. Bu miktar üzerinden yapılan ölçüm ile beraber küçük tansiyon ve büyük tansiyon belirlenir.

Büyük ve Küçük Tansiyon Arasındaki Fark Kaç Olmalı?

Sistolik büyük tansiyon ve diyastolik ise küçük tansiyon olarak bilinir. Aynı zamanda yüksek tansiyon ise hipertansiyon olarak ifade edilir. Bu doğrultuda ideal tansiyon kişiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak aynı zamanda küçük ve büyük tansiyon miktara bağlı olarak belli bir standart yapı altında ele alınır. Bu doğrultuda büyük tansiyon 120 ile 130 arasında öne çıkar. Küçük tansiyon ise 70 ila 90 arasında değişkenlik gösterir.

Küçük ve Büyük Tansiyon Ölçümü

Dolaşım sisteminde atar damarlar içerisinde dolaşan kan, tansiyon olarak ifade edilir. Bu doğrultuda meydana gelen rahatsızlığa bağlı olarak küçük tansiyon ve büyük tansiyon üzerinden ölçüm yapılır. Böylece yetişkin bir insan için belirlenmiş olan standart tansiyon miktarı üzerinden, bireyin yaşadığı sağlık durumu hakkında bilgi alınır. Bu durum tansiyon düşüklüğü ya da yüksek tansiyon gibi sözcük grupları üzerinden ele alınmak suretiyle ifade edilir.