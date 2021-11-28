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Büyük Sayılar Nelerdir Ve Okunuşları Nasıldır?

Büyük Sayılar Nelerdir Ve Okunuşları Nasıldır

Rakamlar hayatımızın her alanında karşımızda çıkıyorlar. Sayılarla her gün iç içe yaşıyoruz. Günlük hayatta genellikle bir, iki, üç veya dört basamaklı sayılarla karşılaşıyorsunuz. Sayılar en küçükten başlayıp birer birer en büyüğe doğru sıralanıyorlar. Büyük sayıların hangileri olduğunu öğrenip, doğru şekilde kullanabilirsiniz. Büyük sayıların neler olduğunu, nasıl yazılıp, okunduğunu detayları ile derledik.

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 Sayılar basamak sistemi üzerine kuruludur. Mevcut sayının sağ tarafına yeni bir basamak eklenmesiyle birlikte sonsuza kadar sıralanabiliyorlar. On beş basamağa kadar sayılar genel olarak okunup yazılabiliyor. On sekiz basamaktan itibaren sonu "-lyon" şeklinde biten farklı isimlerle tanımlanıyorlar. 

 Büyük Sayılar Nelerdir? 

 Günlük hayatta genellikle; 10-on, 100-yüz, 1 000-bin, 1 000 000-milyon, 1 000 000 000-milyar gibi en fazla dokuz basamaklı sayılarla karşılaşıyorsunuz. Sayıya bir "bölük" eklediğinizde yeni bir sayı elde ediyorsunuz. Her bir bölük üçerli sayı grubundan oluşuyor. Örneğin bir milyara üç sıfır eklediğinizde 1 000 000 000 000 gibi yeni bir sayı ekliyorsunuz. Büyük sayıların yazılışları çok uzun olduğundan basamak sayılarını 10 üzeri olarak yazıyorsunuz. Büyük sayıları şu şekilde gösterebiliriz; 

 1 000 000 000 (10 üzeri 9)

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 1 000 000 000 000 (10 üzeri 12)

 1 000 000 000 000 000 (10 üzeri 15)

 1 000 000 000 000 000 000 (10 üzeri 18)

 1 000 000 000 000 000 000 000 (10 üzeri 21) 

 Gördüğünüz gibi sayılara üç basamak eklediğinizde yeni bir sayı elde ediyorsunuz. Sayılar sonsuza kadar uzanabiliyorlar. Okunuşları kolay olsa da rakamsal ifadelerle yazılmaları çok yer kaplıyor. Bu nedenle üslü sayı olarak yazılıp, okunuyorlar. Sayılar sonsuza kadar uzansa da matematik dünyasında 168 basamağa kadar olan sayılara isim verdiler. 

 Büyük Sayıların Okunuşu Nasıldır? 

 Günlük hayatta ve okullarda en fazla milyon ve milyar sayılarının yazılıp, okunması kullanılıyor. Ekonomide ise daha büyük rakamlar dillendiriliyor. Birçoğunuza göre bu rakamların okunması garip gelebilir. 9 basamaklı milyar ve 12 basamaklı trilyon sayılarında sonra rakamların okunuşunda değişiklikler yaşanıyor. Trilyondan sonraki rakamların üslü yazılışları ve okunuşları şöyledir; 

 Katrilyon (10 üzeri 15)

 Kentilyon (10 üzeri 18)

 Seksilyon (10 üzeri 21)

 Septilyon (10 üzeri 24)

 Oktilyon (10 üzeri 27)

 Nonilyon (10 üzeri 30)

 Desilyon (10 üzeri 33)

 Undesilyon (10 üzeri 36)

 Dodesilyon (10 üzeri 39)

 Tredesilyon (10 üzeri 42)

 Kattuordesilyon (10 üzeri 45)

 Kendesilyon (10 üzeri 48)

 Sexdesilyon (10 üzeri 51)

 Septendesilyon (10 üzeri 54)

 Oktodesilyon (10 üzeri 57)

 Novemdesilyon (10 üzeri 60)

 Vigintilyon (10 üzeri 63)

 Unvigintilyon (10 üzeri 66)

 Dovigintilyon (10 üzeri 69)

 Trevigintilyon (10 üzeri 72)

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 Kattuorvigintilyon(10 üzeri 75)

 Kenvigintilyon (10 üzeri 78)

 Sexvigintilyon (10 üzeri 81)

 Septenvigintilyon(10 üzeri 84) 

 Sayıların basamak değerleri arttığından yeni bir isimle tanınıyorlar. Sayıların okunuşu, yazıldığı gibidir. En büyük sayı 168 basamaklı Kenkenquagintilyon'dur.

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