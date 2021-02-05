Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü halk arasında yaygın kullanılır. Övünmek ile beraber aynı zamanda uyarıcı bir nitelik taşıdığını da dile getirmek mümkün.

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

En çok merak edilen ve anlamı öğrenilmek istenen atasözleri arasında büyük lokma ye büyük söz söyleme cümlesi geliyor. Başka birinin düşmüş olduğu kötü duruma düşmemek olarak nitelendirilen bu atasözü, kişinin hata yapmayacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yapılan bir hata üzerinden, kişinin aynı hatayı yapmasıyla pişmanlık duyması üzerine de kullanılabilmektedir.

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Amaca uygun olarak büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Ne demiştim ben sana; büyük lokma ye büyük söz söyleme.’’