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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:49 | Son Güncelleme:

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bir yerde övünmek olarak da ön plana çıkan büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü, sevilen cümle yapıları içerisinde gelmektedir. Amaca göre birçok farklı yerde bu güzel atasözünü kullanabilirsiniz. İşte büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (tdk) hakkında bilinmesi gerekenler.

Özellikle büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözü halk arasında yaygın kullanılır. Övünmek ile beraber aynı zamanda uyarıcı bir nitelik taşıdığını da dile getirmek mümkün.

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 En çok merak edilen ve anlamı öğrenilmek istenen atasözleri arasında büyük lokma ye büyük söz söyleme cümlesi geliyor. Başka birinin düşmüş olduğu kötü duruma düşmemek olarak nitelendirilen bu atasözü, kişinin hata yapmayacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yapılan bir hata üzerinden, kişinin aynı hatayı yapmasıyla pişmanlık duyması üzerine de kullanılabilmektedir.

 Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Amaca uygun olarak büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

 ‘’Ne demiştim ben sana; büyük lokma ye büyük söz söyleme.’’

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