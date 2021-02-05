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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:46 | Son Güncelleme:

Büyük Başın Derdi Büyük Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Büyük Başın Derdi Büyük Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri Türkçe dilinde çok fazla yer kaplayan, Türkçeyi zenginleştiren ve özgünleştiren söz öbekleridir. Türkçede her duruma karşılık gelen bir atasözü vardır. Büyük başın derdi büyük olur atasözü de bu atasözlerinden biridir. Peki, büyük başın derdi büyük olur atasözünün anlamı nedir? Büyük başın derdi büyük olur atasözü hangi manaya gelir? Büyük başın derdi büyük olur atasözünü cümle içinde nasıl kullanabiliriz? İşte büyük başın derdi büyük olur atasözü ile ilgili tüm merak edilenler.

Türkçedeki atasözlerinin her birinin kendi içinde derin bir anlamı vardır. Bazı atasözleri gerçek anlamda kullanıldığı için anlaşılması da daha kolay olur. Ama bazı atasözleri mecaz anlam taşıdığı için ne anlama geldiği ilk bakışta anlaşılmayabilir.

 Büyük Başın Derdi Büyük Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Büyük başın derdi büyük olur atasözü, kişi ne kadar güçlü veya zenginse o kadar zorlu ve ağır sorunlarla karşılaşır anlamına gelir.

 Büyük Başın Derdi Büyük Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Ülkedeki milyarderlerin ödediği vergi dudak uçuklattı çünkü büyük başın derdi büyük olur.

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