MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:51 | Son Güncelleme:

Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Gerekli zamanlarda yerinde kullanılabilecek en önemli atasözleri arasında büyük balık küçük balığı yer cümlesi geliyor. Bu atasözünün anlamını da birçok kişi merak ederken, internet üzerinde araştırma gerçekleştirilmektedir. İşte büyük balık küçük balığı yer / yutar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Hayat üzerine de bir anlamı olarak ifade edilebilecek büyük balık küçük balığı yer, aynı zamanda derin bir anlama sahiptir. Bu atasözünü farklı yerlerde değişik amaçlara altında değerlendirebilirsiniz.

 Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Güçlü olan kişilerin kendinden güçsüz olan insanları ezebileceği, hükmü altına alabileceği ile istediğini yaptırabileceği anlamına gelmekte. Aynı zamanda bu kişilerin güçsüz insanları Yok edebileceği veya kendine bağlayabileceği şeklinde de ifade edilir. Bu durum hem maddi hem de manevi anlamda ele alınabilir.

 Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Tek başına ya da farklı cümleler üzerinden büyük balık küçük balığı yer / yutar atasözünü değişik zamanlarda kullanabilirsiniz.

 ‘’Hayatta dikkatli olmak istiyorsan şunu sakın unutma; Büyük balık küçük balığı yer / yutar.’’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle