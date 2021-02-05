Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hayat üzerine de bir anlamı olarak ifade edilebilecek büyük balık küçük balığı yer, aynı zamanda derin bir anlama sahiptir. Bu atasözünü farklı yerlerde değişik amaçlara altında değerlendirebilirsiniz.

Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Güçlü olan kişilerin kendinden güçsüz olan insanları ezebileceği, hükmü altına alabileceği ile istediğini yaptırabileceği anlamına gelmekte. Aynı zamanda bu kişilerin güçsüz insanları Yok edebileceği veya kendine bağlayabileceği şeklinde de ifade edilir. Bu durum hem maddi hem de manevi anlamda ele alınabilir.

Büyük Balık Küçük Balığı Yer / Yutar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tek başına ya da farklı cümleler üzerinden büyük balık küçük balığı yer / yutar atasözünü değişik zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Hayatta dikkatli olmak istiyorsan şunu sakın unutma; Büyük balık küçük balığı yer / yutar.’’