Buy 2. Ve 3. Hali Nedir? Buy Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Buy; Türkçe olarak satın almak demektir. İngilizce bir kelime olan buy, geçmiş zaman fiili olarak bilinip, düzensiz fiiller arasındadır.

Birinci Hali İkinci Hali Üçüncü Hali

Buy Bought Bought

Düzensiz fiiller arasında bulunan “but” 2. Ve 3. Halini kullanabilmek için fiil sonuna “-ed” takısı eklenmemelidir.

Buy 2. ve 3. Hali Nedir?

Satın almak anlamı taşıyan buy sözcüğü, düzensiz bir fiildir. 2. Hali simple past tense olarak olumlu cümlede kullanılmaktadır. 3. Hali Present perfect tense ya da future perfect tense benzeri zaman kiplerinde kullanılabilmektedir.

Buy fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Buy 2. -3. Zaman hallerine uygun cümleler;

I had bougth an old motorbike for myself. (Ben kendime eski bir motosiklet almıştım.) Geçmiş zaman,

They bougth a new house in they sity cener. (Onlar şehir merkezinde yeni bir ev satın aldılar.) geniş zaman

She hasn’t bought a present for her husband yet.( O eşi için henüz bir hediye satın almadı.) Olumsuzluk bildirgeci.