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Buy 2. Ve 3. Hali Nedir? Buy Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Buy 2. Ve 3. Hali Nedir Buy Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Buy, İngilizcede satın almak demektir. Birinci hali, infinitive, Buy olarak yazılıp, Bay olarak okunan satın almak anlamı taşımaktadır. 3. Hali ise; participle- geçmiş zaman ortacıdır. Bought olarak yazılıp bot olarak okunmaktadır. 1. Yalın hali de to buy participle geçmiş zaman ortacı olarak bilinmektedir. 3. Halde bulunan bought Gerund, isim halidir ve buying olarak yazılmaktadır. Buy 2. Ve 3. Hali nedir? Buy fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler hakkında detayları derledik.

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 Buy; Türkçe olarak satın almak demektir. İngilizce bir kelime olan buy, geçmiş zaman fiili olarak bilinip, düzensiz fiiller arasındadır. 

 Birinci Hali     İkinci Hali       Üçüncü Hali

 Buy                 Bought           Bought

 Düzensiz fiiller arasında bulunan “but” 2. Ve 3. Halini kullanabilmek için fiil sonuna “-ed” takısı eklenmemelidir. 

 Buy 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Satın almak anlamı taşıyan buy sözcüğü, düzensiz bir fiildir. 2. Hali simple past tense olarak olumlu cümlede kullanılmaktadır. 3. Hali Present perfect tense ya da future perfect tense benzeri zaman kiplerinde kullanılabilmektedir. 

 Buy fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Buy 2. -3. Zaman hallerine uygun cümleler; 

I had bougth an old motorbike for myself. (Ben kendime eski bir motosiklet almıştım.) Geçmiş zaman, 

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They bougth a new house in they sity cener. (Onlar şehir merkezinde yeni bir ev satın aldılar.) geniş zaman 

She hasn’t bought a present for her husband yet.( O eşi için henüz bir hediye satın almadı.) Olumsuzluk bildirgeci.

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