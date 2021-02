Bütün şehir kitap okuyor

Aksaray’ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kökenli valisi Hamza Aydoğdu, kentte okuma alışkanlığını arttırmak için bir etkinliğe imza attı. ‘Her şey sussun kitaplar konuşsun’ adlı farkındalık etkinliğine yoğun ilgi gösteren Aksaraylılar bir saatliğine televizyonlarını kapatıp, telefonlarını sessize aldılar ve kitapların dünyasına kapı araladılar. “Okumak ruhu beslemektir” diyen Vali Hamza Aydoğdu, “Bizim millet olarak okumak, bilgi toplumu oluşturup geleceğin muasır medeniyetleri arasında ilk sıralarda yer almak gibi bir zorunluluğumuz var” dedi.



Aydoğdu, şöyle konuştu:

'OKUMA ÜZERİNE YAPILAN HER ETKİNLİK ANLAMLI'

“Aksaray kadim bir ilim şehri. Tarihte Dar’ül İlim olarak da anılmış, medreseleri ve alimleri ile Türk kültür tarihine önemli katkılar sunmuş. Böyle bir şehirde, kitap ve okumak üzerine yapılan her etkinlik şık ve anlamlı oluyor. Onun için de büyük ilgi görüyor. İlk olarak, KitapAksaray projemizi başlattık. Kurduğumuz kütüphaneyle isteyen herkese ücretsiz kitap hizmeti vermeye başladık. Sistemden istekte bulunanların evlerine, üç gün içinde kargo ile teslimat yapıyoruz. Okuyup, özetini sisteme yüklenenler ikinci kitaplarını isteyebiliyor. İnanılmaz ilgi görüyor. Şimdiye kadar binlerce kitabı kitapseverlerle buluşturduk. Kütüphanemizin sürekliliği ve güncellenmesi için kitap bağış kampanyası yaptık. Bir gün içinde yüz binden fazla bağış yapıldı. Sadece Aksaray Ticaret Borsamız, Aksaray’ın nüfusu kadar kitap bağışında bulundu. Hemşehrilerimiz her konuda olduğu gibi çok cömert.

KİTAP KURTLARI PUSLU HAVAYI SEVER

Bir saatliğine televizyonları, tabletleri, telefonları kapatalım, ailece kitap okuyalım istedik. Haftada bir gün, bir saat süren etkinliğimizle farkındalık ve alışkanlık oluşturmaya çalışıyoruz. Mevsim kış. Salgın da var. Evlerdeyiz. 17 Şubat akşamı ilk etkinliğimizi yaptık. Meğer, kitap kurtları da puslu havayı severmiş. 7'den den 70'e, esnafı, çiftçisi, nöbetteki doktoru, camideki imamı, amiri, memuru, telsizdeki polisi, nizamiyedeki askeri, tabi ki öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz... Başka başka illerden, hatta Kanada’dan, Japonya’dan, yedi kıtadan kitapseverler, her evi bir kütüphaneye çevirdi. Şehir-i Süleha olan, Yunus Emre, Somuncubaba ve Tabduk Emre’nin şehri, Dar’ül-İlim Aksaray’a da bu yakışırdı. Zamanı durdurup, sayfalara hapseden herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Okuyarak gelişecek, okuyarak güzelleşeceğiz. Mevzu kitap ve okumak olunca, her engel aşılır."