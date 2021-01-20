Buton nedir ve ne işe yarar? Buton çeşitleri ve renklerinin anlamları

Pek çok farklı uygulamada sıklıkla kullanılan buton, aynı zamanda elektriksel buton olarak da bilinmektedir. Değişik renklerden oluşan buton her biri için farklı özelliklere sahip şekilde değerlendirilir. Şimdi bunların ne olduğunu öğrenelim ve çeşitleri ile anlamlarına beraber bakalım.

Buton Nedir?

Operatör kapsamında makinenin doğru şekilde komutları uygulamasına imkan tanıyan elektriksel tuşlar buton olarak bilinmektedir. Özellikle makinelerin kontrolü insan elinde olmasına fırsat sağlayan cihazlardır. Daha doğrusu elektriksel cihazlar demek doğru olur. Farklı renkler üzerinden değişik komutlar eşliğinde elektriksel butonlar insan ile makine arasındaki iletişimin doğru biçimde sağlanmasına fırsat vermektedir.

Buton Ne İşe Yarar?

Buton diğer bir tabirle basma ve çevirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Operatörün yaptığı işi makineye aktaran butonlar olarak da bilinmektedir. Özellikle operatörün doğru kararlar vermesine yardımcı olur ve bu kararların makineye aktarılmasına imkan tanır. Böylece sistemin kontrolü insan da olur ve insan ile makine arasında etkin bir iletişim sağlanır. Bu durum birçok farklı alanda kullanım imkanı ile beraber, yapılacak işe bağlı olarak makinenin komutları uygulamasına fırsat verir.

Buton Çeşitleri

Özelliklerine ve kullanım alanlarına bağlı olarak buton çeşitleri değişkenlik göstermektedir.

- Düz yaylı buton

- Uzatılmış yaylı buton

- Mandal buton

- Mantar buton

- Acil durdurma butonu

- Anahtarlı mandal buton

- Işıklı yaylı buton

- Çift yaylı buton

Bu şekilde birçok farklı renk üzerinden kullanılan butonlar, amaca ve kullanım alanlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Böylece butonlar ile makineler arasında bir bütünlük oluşturur ve ilgili programlar etkin bir şekilde aktarılır.

Buton Renklerinin Anlamları

Buton içerisinde belli başlı bazı renkler bulunmaktadır. Ve bu renkler belli görevlere sahiptir ve görevleri üzerinden komutlar makinelere iletilir.

- Kırmızı buton tehlikeli durumlarda acil durdurmak için kullanılır.

- Sarı buton anormal durumları ortadan kaldırmak için değerlendirilir.

- Yeşil buton normal durumları harekete geçirmek için kullanılır.

- Mavi buton ise zorunlu durumlarda harekete geçirilir.

- Beyaz buton fonksiyonlarda genel kullanım için değerlendirilir.

- Siyah buton tüm fonksiyonların genel kullanımında değerlendirilir.

Bu şekilde elektriksel butonlar birçok farklı sektör için değişik alanlarda makinelerin senkronize ve etkin bir şekilde kullanılmasına imkan verir. Böylece insanın verdiği komutları makineler etkin bir şekilde uygular.