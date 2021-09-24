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Butimar Kuşu Nedir? Butimar Kuşunun Özellikleri Ve Efsanesi Hakkında Bilgi

Butimar Kuşu Nedir Butimar Kuşunun Özellikleri Ve Efsanesi Hakkında Bilgi

Dünya üzerinde efsaneye konu olmuş birçok hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvan türlerinden biriside butimar isminde olan kuş türüdür. Butimar kuşu hakkında çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Bu kuş oldukça çok ilgi görmektedir. Butimar kuşu nedir? Butimar kuşunun özellikleri ve efsanesi hakkında bilgiler nelerdir detayları ile derledik.

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Butimar kuşu hakkında çok farklı bilgiler yer aldığı görülmektedir. Bu kuş için çok sayıda efsane yaratılmıştır. Durum böyle olunca Butimar kuşuna karşı insanların ilgisi oldukça çok artmaktadır. Butimar kuşunun efsanesini bilen çok sayıda kişi vardır. Tabi bu kuş hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerinde hayli çok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Butimar kuşu ile ilgili efsaneleri duyunca kesinlikle çok şaşıracaksınız. 

Butimar Kuşu Nedir? 

Butimar kuşu, Pers mitolojisinde geçen efsanevi bir kuşa verilen isimdir. Butimar kuşunun en çok ilgi çeken yanı tatlı su yerine deniz suyu içmesidir. Ancak deniz suyunu içerken de çok korkmaktadır. Bunun nedeni ise deniz suyunun bitmesinden korkması olarak anlatılmaktadır. 

Butimar kuşuna ait olan efsane yıllar boyunca anlatılmıştır. Tabi diğer efsanelerde olduğu gibi Butimar kuşu efsanesi de farklı anlamlara yol açmıştır. Ağızdan ağıza dolaşan bu efsanevi kuşun hikayesi zaman zaman değişikliklere uğramıştır. Bu efsane her ne şekilde anlatılırsa anlatılsın her zaman ilgi çekmeyi başarmıştır. 

 Butimar kuşunun efsanesi anlatılırken insanların hayatına dair birçok ipucu verilmiştir. Bu kuşun insanların hayatında ders olması ve dikkat edilmesi gereken unsurlar ortaya koyulmuştur. Efsanenin farklı versiyonları bulunsa da sonuç her zaman için aynıdır. Butimar kuşu sevdiği ve değer verdiği herşey için kendinden vazgeçebilecek bir kuştu. 

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Butimar Kuşunun Özellikleri ve Efsanesi Hakkında Bilgi 

Butimar kuşunun su olarak deniz suyunu çok sevdiği anlatılmaktadır. Tatlı su içmeyi tercih etmeyen bu kuşun denize karşı büyük bir hayranlığı olduğu aktarılır. Deniz suyunu içmeyi ve denizi çok seven Butimar kuşu aynı zamanda denize karşı bir aşk beslemekteydi. Efsaneye göre Butimar kuşu zamanının önemli bir kısmını deniz üzerinde ve denize yakın yerlerde geçirmekteydi. 

Butimar kuşunun efsanesi deniz ile alakalıdır. Bu kuşun denizi sevdiği ve suyundan içtiği anlatılır. Ancak asıl efsanede bu kuşun denizi çok sevdiği ve deniz suyunun bitmesinden korktuğu için hiç içmediği anlatılır. Bunun üzerine denize aşık olan Butimar kuşu feci bir şekilde ölür. 

Butimar kuşu denizi çok sever ve adeta ona karşılıksız olarak aşıktır. Bu durum gerçek hayat için bir benzerlik sunmaktadır. Dünyada sevgi var olduğu sürece insan iyilikten ve doğruluktan şaşmaz. Butimar kuşu, susuzluktan öleceğini bildiği halde kendinden vazgeçmiştir. Denizin suyunu içmek yerine onu seyretmek ile yetinmiştir. 

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Butimar kuşu ile ilgili farklı anlatımlarda mevcuttur. Bu anlatımlarda da Butimar kuşunun çok yüksekten uçan bir kuş olduğu söylenmektedir. Çok yüksekten uçan bu kuş kar yağınca, aşık olunca ve müzik sesi duyduğunda uçamaz. Bu efsaneye göre de Butimar kuşu farklı özellikleri ile dikkat çekmektedir. 

Butimar kuşunun efsanesinde iki farklı betimleme görmekteyiz. Bu betimlemeler insanlar ile özdeşleştirilebilir. Buna göre insanlar bolluk ve bereket içinde yaşasa da Butimar kuşu gibi bir şeylerden korkarsa eğer yok olup gidebilir. Diğer tasvire göreyse aşık insanlar yeri geldiğinde acıya ve her şeye dayanabilir. Bu acı aşık olan kişiyi yavaş yavaş bitiriyor olsa da ondan bir türlü vazgeçemez. 

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 Butimar kuşu susuz kaldığında bile halinden şikayet etmemiştir. İnsanlar ise en ufak bir sıkıntıda hemen şikayet yoluna gitmektedir. Bundan dolayı Butimar kuşunun efsanesi ders olarak alınmalı ve hayatın değeri daha iyi bir şekilde anlaşılmalıdır.

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