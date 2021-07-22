Butik Otel Nedir, Özellikleri Nelerdir? Butik Otel Nasıl Açılır?

Butik hotel en popüler otel türleri arasında yer almaktadır. Butik otel lüks ya da yıldızlı olabilmektedir.

Butik Otel Nedir?

Butik otel bir hotel türüdür. Otelcilik hizmetinde en yaygın olan otel türleri arasında bulunmaktadır. Butik otellerin bir takım tipik özellikleri yer almaktadır. İlk olarak butik oteller Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyete geçti. 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Francisco ve New York eyaletlerinde ortaya çıktı. Butik otel özellikle İstanbul'da olan en yaygın olan otellerden bir tanesidir. Şehirlerin ekonomisi açısından da önemli bir pozisyonda yer almaktadır. Butik oteller diğer otel türlerine göre daha az odası bulunmaktadır.

Butik otellerin otel sayısının az olmasına karşın daha çok konforlu olan bir otel türüdür. Bundan dolayı butik oteller pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Butik otellerde bir adet işletme müdürü ve müdür yardımcısı yer almaktadır. Bir butik otel yıldızlı ya da yıldızsız da olabilmektedir.

Butik Otel Özellikleri

- Butik oteller diğer otel türlerine göre daha az oda sayısına sahiptir.

- Otel sayısının az olmasına karşın 5 yıldızlı otel konforu da bu otellerde yer almaktadır.

- Butik otellerde açık büfe yer almaktadır.

- Konumu itibari ile daha çok merkezi yerlerde yer almaktadır. Bundan dolayı bu tarz otellere ulaşım kolaydır.

- Butik oteller içerisinde bir adet otel havuzu da yer almaktadır.

- Müşteri memnuniyeti bu tarz otellerde üst seviyededir

- Butik otellerde bir adet resepsiyon da yer almaktadır.

- Dış mimari olarak da bahçe peyzajı ile süslenmiş olan otellerdir.

- Son derecede özgün bir tasarıma sahiptirler.

- Butik otellerin ortalama olarak oda sayıları en az 10 en fazla 60 odadan oluşmaktadır.

- Son derecede modaya uygun bir şekilde dizayn edilmişlerdir.

- Yıldız değerlendirilmesi bu tarz otellerde yer almamaktadır.

- Bu tarz otellerde hizmetler de ücrete dahildir.

- Butik otellerde her şey dahil sistemi bulunmamaktadır. Ekstra olan hizmetler ücrete tabidir.

- Diğer otel türlerine göre daha uygun konaklama imkanlarına sahiptirler.

- Modaya uygun bir şekilde hizmet vermektedirler.

- Butik otellerde oda kahvaltı ve yarı pansiyon hizmeti de yer almaktadır.

- Diğer otellere göre müşteri ile hizmet yakın olduğundan dolayı daha da samimi bir hizmet yer almaktadır.

Butik Otel Nasıl Açılır?

Butik otel açmak için öncelikle yeterli bir sermayeye sahip olmanız gerekmektedir. Özellikle öyle çok büyük sermayeye ihtiyacınız yoktur. Finansman bir ekip belirlemeniz butik otel açma da çok önemlidir. İlk olarak butik otel açmak için iyi bir yer seçmeniz gerekmektedir. Konum genellikle merkezi yerlerde olmasına ve ulaşımın da kolay olmasına dikkat edin. Butik oteli için mutlaka bir otel ruhsatı almış olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda iyi bir bina tercih edeceksiniz. Daha sonra otel ruhsatını belediyelerden temin ederek turizm ve kültür bakanlığına kayıt olarak turistik bir ruhsat da almış olmanız gerekiyor.

Bakanlığın ve belediyenin belirlemiş olduğu bina inşaatına girişerek de uygun bir mimari tasarım yapabilirsiniz. Butik otellerde mutlaka yangın merdivenleri bulunması zorunludur.