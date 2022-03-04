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Butik ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre butik kelimesinin anlamı

#TDK#Eğitim#Sözlük
Butik ne demek, ne anlama gelir TDKya göre butik kelimesinin anlamı

Türkçe sözcüklerin içerisinde yer alan bazı sözcüklerin anlamları bireylerin araştırdığı bir konudur. Günümüzde görülen butik kelimesi de, kişilerin ilgisini çeken ve anlamı araştırılan bir kelimedir. Anlam yönünden butik sözcüğünün karşılıkları da detaylı olarak araştırılıyor. Bireyler butik kelimesinin anlamlarını TDK üzerinden öğrenmek istiyor. Butik ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Butik kelimesinin anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

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Günümüzde kişilerin kullandığı kelimelerden biri de, butik kelimesidir. Butik kelimesinin günümüzdeki anlam karşılıkları arasında, giyim ve süs eşyası satılan dükkan bulunuyor.

Butik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilimizde yer alan sözcüklerin doğru anlamlarını öğrenmek için birçok kaynak bulunuyor. Kişiler belirlenen kaynakları kullanarak birçok sözcüğün anlamını kolayca öğrenebiliyor. Kelimelerin sahip olduğu anlamları öğrenebilmek oldukça kolaydır. Butik kelimesi de bireylerin kısa sürede anlamını öğrenmek istediği bir kelimedir. Butik kelimesi günümüzde çok duyulan ve görülen kelime grupları arasındadır. Bireyler ilk kez gördüğü butik kelimesinin anlamını öğrenmek istiyor. Butik kelimesi, giyim ve süs eşyalarının satışı yapılan dükkan anlamındadır.

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TDK'ya Göre Butik Kelimesinin Anlamı

Farklı anlamlara sahip olan her kelime bireyler tarafından araştırılıyor. TDK'ya göre anlamı araştırılan kelimeler arasında, butik kelimesi de bulunuyor. Butik sözcüğünün taşıdığı anlamlarla ilgili bireyler bir takım araştırmalar yapabiliyor. Arama motorlarını kullanan bireyler TDK'ya göre butik kelimesinin, giyim ve üs eşyaları satan dükkan anlamına ulaşabiliyor.

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#TDK#Eğitim#Sözlük

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