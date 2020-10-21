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Eğitim
Haber Giriş: 21.10.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Bütçede eğitime ayrılan pay yüzde 15,7

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Bütçede eğitime ayrılan pay yüzde 15,7
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2021 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM'ye geç gönderildiği eleştirileriyle ilgili, “Bütçe her zaman olduğu gibi yine süresi içerisinde teslim edildi. 17 Ekim akşamı saat 21.54'te ekleriyle birlikte teslim edildi. Sonraki süreç Meclisimizin kendi içerisindeki süreçtir" diye konuştu.

Bütçede eğitime ayrılan paydaki artışa da dikkat çeken Oktay, “Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211.4 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 15.7'sini tek başına eğitime ayırıyoruz” dedi.

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