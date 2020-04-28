Busenur’un eseri Londra’da sergilenecek

23 farklı ülkeden 137 başvurunun yapıldığı yarışmada birinci olan Busenur Simon ‘Wearable Architecture-Giyilebilir Mimari’ kategorisinde başvurdu. Çalışmasını, Paris'teki Frank Gehry tasarımlı ‘Louis Vuitton Foundation’ binasından esinlenerek oluşturan Busenur, binanın döngüsel hareketlerini, moda dünyasının yumuşak kumaşlarıyla tasarlayarak mimarinin sert ve katı yapısını farklı bir şekilde yorumlamayı hedefledi. Busenur, ayrıca modanın öncü bir markasının binasını yine bir moda tasarımında ironik şekilde kullanarak esprili bir yaklaşımla sergiledi. Busenur’un tasarımı, Ağustos 2020’de Londra Regent’s Üniversitesi’nde düzenlenecek mezuniyet defilesinde, profesyonel bir modelin üzerinde gösterime çıkacak ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Tasarım ayrıca üniversitedeki sergide de yer alacak.

Ödülünü Londra’da Regent’s Üniversitesi Sanat Bölüm Başkanı’ndan alacak Busenur Simon, “Sevdiğim şeyi yaparken sarf ettiğim emeğin ve bana verdiği zevkin başkalarına da aynı şekilde geçtiğini görmek ve sonucunda başarılı olabilmek beni çok mutlu etti" dedi.