Burun Kıvırmak ne demek? Burun Kıvırmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birisini ya da bir olayı önemsememek manasına gelen Burun Kıvırmak, ''Oralı Olmamak'' deyimi ile eş anlamlıdır.

Burun Kıvırmak Ne Demek?

Burun kıvırmak, birini takdir etmemek, elde edilen bir şeyi beğenmemek ve küçümsememek anlamına gelir. Yaygın bir şekilde kullanılan Dudak Bükmek deyimi de aynı anlama gelir.

Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Birinci Anlamı: Birinin varlığını ya da sözlerini ciddiye almamak, yeterince önemsememek.

İkinci Anlamı: Herhangi bir şeye karşı hoşnutsuz olmak.

Üçüncü Anlamı: Başkasının yaptığı bir şeyi küçümsemek, yetersiz bulmak.

Burun Kıvırmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ona gösterdiğimiz etek ve pantolonların tamamına burun kıvırdı.

2- Benim başarılı olmak için verdiğim mücadeleye burun kıvırdı ve beni hiç takdir etmedi.

3- O kadar para kazanmasına rağmen maaşına burun kıvırıyor.