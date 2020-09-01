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Eğitim
Esra ÜLKAR - Fotoğraflar: Levent KULU
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Buruk başladık

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Buruk başladık
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Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen dün uzaktan eğitimle dersbaşı yaptı. Okullarda bu kez öğrenciler değil, sadece öğretmenler vardı. Boş sınıflarda bilgisayar başında öğrencilerine seslenen öğretmenler, “Yeni eğitim-öğretim yılına buruk başladık” dedi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul’da da 2 milyon 609 bin 606 öğrenci ile 149 bin 88 öğretmen uzaktan eğitime başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi açılışını İstanbul’da Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda takip ettik. Öğretmenler, sosyal mesafeli şekilde sıraya girdiler. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk ders zili çaldı ve öğretmenler sınıflara girerek uzaktan eğitimle derse başladılar. Okula girişte ellerini dezenfekte eden eğitimciler, maskelerini de değiştirmeyi ihmal etmedi.

Buruk başladık

21 EYLÜL’DE KADEMELİ

21 Eylül’e kadar dersler TRT EBA TV kanalları, dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve canlı derslerle sürecek. 21 Eylül’de kademeli ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Hangi kademelerin yüz yüze eğitime başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Bilim Kurulu’nun istişareleri sonrasında netlik kazanacak. Öğrencileri olmadan derslere başlayan öğretmenlerde buruk bir sevinç vardı.

Buruk başladık

Burçin Dündar, “Okulda farklı bir açılış yapıldı ama en kısa sürede çocukları okulda görmeyi arzu ediyoruz. Anlamlı olan çocukların okulda olması. Uzaktan da olsa biz görevimizin başındayız” dedi.

‘ÇOCUKLARI ÖZLEDİK’

Buruk başladık

Birol Yüncü de duygularını, “Bu seneki açılış biraz buruk oldu. En kısa sürede inşallah öğrencilerimizle birlikte okulda buluşmayı umut ediyoruz. Uzaktan eğitimin gereğini yapıyoruz ama yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor tabii ki. O anlamda yüz yüze eğitimi özledik ve onu bekliyoruz” sözleriyle anlattı.
Buruk başladık

Öğretmenlerden Zeynep İpek de çocuklarını özlediğini söyledi: “Okulumuzu çok özledik, öğrencilerimizi, onları okulda görmeyi çok özledik. Umarım en kısa sürede her şey yoluna girer ve hep birlikte başlarız.”
Buruk başladık

Ümit Özlem Yıldırım’ın temennisi de her şeyin en kısa sürede normale dönmesiydi: “İlginç bir açılış oldu hepimiz için. Umarım en kısa sürede her şey eski haline döner. Çocuklarımızla beraber yine eskisi gibi sınıflarda derslerimizi yaparız. Özledik de çocukları. Bu süreçte uzaktan eğitim yapacağız. Ona da alıştık, deneyimlemiş olduk.”

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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