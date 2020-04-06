Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 ilk ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuru şartları nedir?

Bursluluk sınavı 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu. Başvuruları 5 Şubat ve 24 Şubat tarihleri aralığında alınan sınav soruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Haberimiz içerisinden bursluluk sınavı başvuru şartlarına ve sorulara dair detaylara ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk sınavı 6 Haziran tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a ertelendiğini açıklamıştı.

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti. İOKBS'ye 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak."

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,