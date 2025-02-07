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Bursluluk sınavı kılavuzu yayımlandı

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#MEB#Bursluluk Sınavı#E-Okul
Bursluluk sınavı kılavuzu yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:14

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan’da uygulanacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Başvurular 10 Şubat’ta başlayıp 3 Mart’ta sona erecek.

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Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

27 Nisan’da saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın başvuruları, 10 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinde, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek. 

YENİ MÜFREDAT KAPSAMINDA SORU SORULACAK
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak. Bu yıl 5’inci sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5’inci Sınıf Öğretim Programları" çerçevesinde, 9’uncu sınıf öğrencileri içinse “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında olacak.  Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

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Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce bakanlığın internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuçları, 30 Mayıs’ta ilan edilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.

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#MEB#Bursluluk Sınavı#E-Okul

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