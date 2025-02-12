Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler

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Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı. 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek. Bakanlık, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'yla ilgili hazırladığı dokümanda sınav öncesi, süreci ve sonrasına ilişkin en çok merak edilen 20 soruyu detaylı şekilde yanıtladı. Aileler ve öğrenciler için hazırlanan içerikte başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler de açıklandı.



‘2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Sorular’ın cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.