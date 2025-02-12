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Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler

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#MEB#Sıkça Sorulan Sorular#İOKBS
Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 12:42

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 27 Nisan’da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

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Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı. 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek. Bakanlık, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'yla ilgili hazırladığı dokümanda sınav öncesi, süreci ve sonrasına ilişkin en çok merak edilen 20 soruyu detaylı şekilde yanıtladı. Aileler ve öğrenciler için hazırlanan içerikte başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler de açıklandı.

‘2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Sorular’ın cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.

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#MEB#Sıkça Sorulan Sorular#İOKBS

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