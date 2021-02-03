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Eğitim
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Bursluluk sınavı başvuruları başladı

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Bursluluk sınavı başvuruları başladı
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MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. Öğrenciler 26 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021’i internet sitesinden yayımladı. Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az yedi gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da ‘www.meb.gov.tr’ internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata ‘www.meb.gov.tr’ ve ‘odsgm.meb.gov.tr’ adreslerinden ulaşabilecek.

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