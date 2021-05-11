Bursa'nın alan kodu kaçtır? Bursa telefon kodu hakkında bilgi

Bursa özellikle Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir şehir olmasının yanı sıra, çok daha eskilere dayanan güçlü bir kültüre sahiptir. Aynı zamanda nüfus yoğunluğu açısından da en yüksek potansiyele sahip şehirlerden biridir. Diğer taraftan kültürel olarak her sene yoğun şekilde farklı mevsimlerde turist çeker.

Bursa'nın Alan Kodu Kaçtır?

Bursa'nın alan kodu 0224’tür. Bu alan kodunu değerlendirmek suretiyle şehrin farklı ilçelerine bağlantı kurabilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Böylece hem turistik açıdan hem de ticari ya da kurumsal bir yapı altında ulaşmak istediğiniz yerler ile konuşmanız mümkün. Öncelikli alan kodunu girmek suretiyle daha sonra ilçeye ait olan kod numarasını giriş yaparak, sabit numarayı tuşlamanız yeterlidir.

Başta Tekstil olmak üzere pek çok açıdan önemli bir ticari merkez olarak öne çıkan Bursa, her geçen yıl daha da gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda önemli üniversiteleri, Uludağ'a ile beraber kayak merkezi üzerinden de çok önemlidir. Bu sebepten dolayı amaca bağlı olarak alan kodu üzerinden sabit hatlar yoğun şekilde aranır. Bu şehrin alan kodu olarak 0224 numarasını kullanmanız yeterlidir.