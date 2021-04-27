Bursa plaka kodu kaçtır? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemiz kullanılan plakalar, motorlu taşıtlara takılan metal tabelalardır. Bu metal tabelalardaki kodlar araçların illere göre ayrışmasına ve kolay tespit edilmesine yardımcı olur.

Bursa Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizdeki bütün illerin kendine ait farklı bir plaka kodu vardır. Ülkemizdeki illerin plaka numaraları aynı anda illerin posta kodlarının da ilk iki hanesini oluşturur. İllerin plaka kodları il isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla düzenlenmiştir. Ancak belirli bir tarihten sonra il olan bölgelerde plaka kodu alfabetik sıraya göre gitmez. Bursa ilinin plaka kodu "16" dır. 16 numarası aynı zamanda Bursa'nın posta kodunun ilk iki hanesini de oluşturur.

Bursa İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bursa ilinde 17 ilçe bulunur. Bursa ilindeki 17 ilçelerin plaka kodları da 16 numarası ile başlar. Bursa ilinde bulunan bütün ilçelerin plaka kodları Bursa ilinin plaka kodu ile aynıdır. Bu ilçelerin plakalarda kullandıkları harfler birbirinden farklı olmaktadır.

Bursa ilçelerinin plaka kodları ve numaralarından bazıları aşağıda sıralandığı gibidir:

Nilüfer İlçesi:

AB - AZ 001 - 99

BA - BZ

BAA - BZZ 01 – 99

CAA - CZZ 01 – 99

D 0001 – 9999

DA - DZ 001 – 999

E 0001 – 9999

EA - EZ 001 – 999

FA - FZ 001 – 999

GA - GZ 001 – 999

HA - HZ 001 – 999

K 0001 – 9999

KA - KZ 001 – 999

L 0001 – 9999

LA - LZ 001 – 999

M 0001 – 5000 / 00001 – 00500

Gemlik İlçesi: K 78001 - 78100

İnegöl İlçesi: F 0001 - 9999

İznik İlçesi: M 6501 - 7000

Keles İlçesi: DAA - DZZ 01 - 99

Mudanya İlçesi: JA - JZ 001 - 999