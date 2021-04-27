Bursa plaka kodu kaçtır? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri
Motorlu taşıtların ön ve arka kısımlarına takılan plakalar; trafiğin düzenlenmesini, araç sahiplerinin araçlarına kayıtlı bir cezanın veya verginin bulup bulunmadığının kontrol edilmesini ve trafik akışının bozulmamasını sağlayan metal plakalardır. Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır. Peki, Bursa ilinin plaka kodu kaçtır? Bursa ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte Bursa ilinin plaka kodu ve Bursa ilçelerinin plaka harfleri ile ilgili akıllara takılan her şey.
Ülkemiz kullanılan plakalar, motorlu taşıtlara takılan metal tabelalardır. Bu metal tabelalardaki kodlar araçların illere göre ayrışmasına ve kolay tespit edilmesine yardımcı olur.
Bursa Plaka Kodu Kaçtır?
Ülkemizdeki bütün illerin kendine ait farklı bir plaka kodu vardır. Ülkemizdeki illerin plaka numaraları aynı anda illerin posta kodlarının da ilk iki hanesini oluşturur. İllerin plaka kodları il isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla düzenlenmiştir. Ancak belirli bir tarihten sonra il olan bölgelerde plaka kodu alfabetik sıraya göre gitmez. Bursa ilinin plaka kodu "16" dır. 16 numarası aynı zamanda Bursa'nın posta kodunun ilk iki hanesini de oluşturur.
Bursa İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Bursa ilinde 17 ilçe bulunur. Bursa ilindeki 17 ilçelerin plaka kodları da 16 numarası ile başlar. Bursa ilinde bulunan bütün ilçelerin plaka kodları Bursa ilinin plaka kodu ile aynıdır. Bu ilçelerin plakalarda kullandıkları harfler birbirinden farklı olmaktadır.
Bursa ilçelerinin plaka kodları ve numaralarından bazıları aşağıda sıralandığı gibidir:
Nilüfer İlçesi:
AB - AZ 001 - 99
BA - BZ
BAA - BZZ 01 – 99
CAA - CZZ 01 – 99
D 0001 – 9999
DA - DZ 001 – 999
E 0001 – 9999
EA - EZ 001 – 999
FA - FZ 001 – 999
GA - GZ 001 – 999
HA - HZ 001 – 999
K 0001 – 9999
KA - KZ 001 – 999
L 0001 – 9999
LA - LZ 001 – 999
M 0001 – 5000 / 00001 – 00500
Gemlik İlçesi: K 78001 - 78100
İnegöl İlçesi: F 0001 - 9999
İznik İlçesi: M 6501 - 7000
Keles İlçesi: DAA - DZZ 01 - 99
Mudanya İlçesi: JA - JZ 001 - 999