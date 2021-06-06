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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Bursa lise taban puanları 2021! Bursa LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

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Bursa lise taban puanları 2021! Bursa LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Bursa'da sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemi yapacak. İşte 2021 yılına ait Bursa LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Bursa'da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

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Not: Tercih robotuna şu an için erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170479,00780,30,01
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170470,02110,60,01
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340452,05691,60,53
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306438,57292,710,7
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170432,02873,380,13
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170431,72943,410,61
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340425,97324,061,74

 

BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136415,3725,430,74
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306414,60735,540,64
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306411,47465,991,88
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136409,69996,270,57
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce306408,57096,442,75
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120408,27386,490,37
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340400,47917,774,71
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60395,87798,590,81
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKızİngilizce340392,84419,174,09
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120392,72879,192,42
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102392,28019,284,54
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180375,358712,932,86
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150371,806213,793,19
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180371,534113,854,06
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30368,585514,599,2
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136366,666915,086,59
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68363,059316,019,47
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60360,921916,587,18
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30354,241618,429,58
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120352,998818,767,08
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30351,271219,2610,01
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30351,268519,2712,63
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30347,843620,278,11
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30345,392221,015,74
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30341,852422,0810,65
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30335,507924,0913,68
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120334,575624,3912,68
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce150327,055626,913,38
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34325,333727,4812,47
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30322,948428,3213,68
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,014229,388,62
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,387429,6110,45
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,145829,715,29
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30318,31843014,44
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30316,160130,816,58
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30314,511831,4315,67
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30312,267632,279,15
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30308,91733,5715,66
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30304,013935,5114,38
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90296,570138,6317,05
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34293,00640,218,17
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34292,510640,4326,94
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34292,157640,5917,93
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30291,251640,9923,89
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34288,589542,2226,32
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34288,101442,4411,36
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30286,79543,0519,36
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30285,388143,7231,41
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30284,634744,0719,92
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34280,143246,2627,01
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34279,165846,7617,03
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60278,890746,97,09
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34276,993647,8521,26
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34270,192651,4412,15
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60269,94151,5826,45
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34266,745753,3220,87
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30263,39455,2132,91
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34258,310358,1713,05
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30252,454661,682,89
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34249,307163,6316,78
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34247,971764,4824,41
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30242,025468,334,08
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34238,838370,3926,25
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120237,82671,064,48
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60233,101674,1920,35
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90214,291486,2710,19
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34214,222286,3128,38
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34199,925693,5422,15
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