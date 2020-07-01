Burs verilecek 20 öğrenci aranıyor... Tek şart asgari ücretli veya işsiz aile çocuğu olmak

Mayıs ayında açılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları kurucuları Semra ve Enver Yücel adına kurulan SEY Vakfı, 30 Temmuz’a kadar başvuruları değerlendirecek. ‘Bir çocuktan bir umut yaratmak’ hedefiyle birçok farklı alanda çalışmalar yapacak olan vakıf, ekonomik açıdan dezavantajlı anaokulu ve ilkokul çağındaki 20 çocuğa bu sene tam eğitim bursu verecek. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi tüm yan giderlerini karşılayacak.

Türkiye’nin her yerinden kabul edilen ve 1 Temmuz’da başlayan ‘SEY Vakfı Gelecek Bursu’ başvuruları, 30 Temmuz’a kadar, seyvakfi.org internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurular, öğrencinin ailesinin ekonomik şartlarına göre, vakıf burs komitesi tarafından değerlendirilecek.

‘TEK KOŞUL ASGARİ ÜCRET YA DA İŞSİZLİK’

SEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Hepimizin çocuğu aynı doğuyor aslında. Fırsatları olan aileler, çocuklarına sundukları imkânlarla, onların iyi bir eğitim almasını, yabancı dil öğrenmesini, bir müzik aleti çalmasını ve daha benzeri bir çok şeyi yapmasını sağlıyor. Onlar daha zeki olduğu için değil, fırsatları olduğu için tüm bunları öğreniyor. Ya imkânı olmayanlar? O nedenle bu bursu kazanmanın temel koşulunu, aile geçiminin asgari ücretle sağlanması ya da anne ve babanın işsiz olması koşuluna bağladık. Eğitimde fırsat eşitliğini elbette tek başımıza başaramayız. Ama el birliğiyle bunu yapabiliriz” dedi.

‘LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE PROJELERİMİZ VAR’

Vakıf Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor ise, “Öğrenci bursları genellikle üniversite kademesinde veriliyor. Araştırmalara göre bir ülkede eğer ana sınıfına, ilkokula, 1 Dolar yatırım yapılıyorsa, o 1 dolar o ülkeye, 7 dolar olarak geri dönüyor, yedi katı bir getiri, kazanç sağlıyor. Bu bakımdan bursun bu yaş grubundaki çocuklara verilmesini çok önemsiyoruz. Vakıf bünyesinde, tabi ki lise, üniversite öğrencileri için de projelerimiz olacak. Ama asıl, küçük yaş grubundaki çocuklara yoğunlaşacağız.”