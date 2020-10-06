Burs ve krediler hesaplara yatıyor

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını söyledi. TC Kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Ekim, ‘2’ olanlar 7 Ekim, ‘4’ olanlar 8 Ekim, ‘6’ olanlar 9 Ekim ve ‘8’ olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.