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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Burs ve krediler hesaplara yatıyor

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Burs ve krediler hesaplara yatıyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını söyledi. TC Kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Ekim, ‘2’ olanlar 7 Ekim, ‘4’ olanlar 8 Ekim, ‘6’ olanlar 9 Ekim ve ‘8’ olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

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