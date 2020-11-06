Burs ve kredi ödemeleri başladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN UYARI

Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 8 Kasım saat 23.59'a kadar uzatılmıştı. Bakan Kasapoğlu 'Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son iki gün, unutmayalım' diyerek uyarıda bulundu.