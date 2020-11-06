MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBurs ve kredi ödemeleri başladı
GeriEğitim Burs ve kredi ödemeleri başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Burs ve kredi ödemeleri başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burs ve kredi ödemeleri başladı
Abone Olgoogle-news

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN UYARI
Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 8 Kasım saat 23.59'a kadar uzatılmıştı. Bakan Kasapoğlu 'Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son iki gün, unutmayalım' diyerek uyarıda bulundu.

Burs ve kredi başvuruları 8 Kasıma kadar uzatıldı
Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar uzatıldı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle