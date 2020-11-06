Burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.
BAKAN KASAPOĞLU’NDAN UYARI
Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 8 Kasım saat 23.59'a kadar uzatılmıştı. Bakan Kasapoğlu 'Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son iki gün, unutmayalım' diyerek uyarıda bulundu.
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