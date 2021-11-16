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Burs nedir, ne anlama gelir? Burs ne demek? Burs kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Burs#Kelime#Sözlük
Burs nedir, ne anlama gelir Burs ne demek Burs kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Türkçe kökenli zannedilerek dilimizde aktif olarak kullanılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Söz konusu olan kelimelerden biriside burs kelimesidir. Kelimeyi çoğu kişi Türkçe olarak bilse de kelimenin kökeni yabancıdır. Buna göre insanlar burs kelimesinin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Burs nedir? Burs ne demek? Burs kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Burs kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca bourse kelimesinden türetilerek kullanılmaktadır. Burs kelimesi bir öğrencinin eğitimini sürdürmesi için veya bir kişinin bilgisi artırmak için bir süre boyunca devlet, özel kuruluş tarafından verilen aylık para demektir.

 Burs Nedir?

 Genel olarak eğitim alanlarında sıkça kullanılan burs kelimesi Fransızca kökenli kelimedir. Genel olarak öğrencilere devlet tarafından aylık ödenen para demektir.

 Burs Ne Anlama Gelir?

 Günlük hayat içinde çok kez duyulan burs kelimesi, çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Burs kelimesi aynı zamanda eğitim için bir kişiye aylık ödenen para ve bu amaçla verilmiş paranın geliri anlamlarına da gelmektedir.

 Burs Ne Demek?

 Öğrenciler arasında çok fazla kullanılan ve duyulan kelimeler arasında burs kelimesi bulunuyor. Burs kelimesi günümüzde öğrenciler için devlet destekli olarak her ay ödenen eğitim parası demektir. Öte yandan bu kelimenin tüm anlamları için insanlar TDK sözlük sitesinden bilgi almak istemektedir.

 Burs Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Burs kelimesinin TDK sözlük sitesindeki anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:

 - Öğrencinin öğrenime devam etmesi için veya bir kişinin bilgi artırması adına devlet, özel kuruluş tarafından ödenen aylık para.

 - Bahsedilen amaç doğrultusunda verilmiş paranın geliri.

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#Burs#Kelime#Sözlük

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