Burs Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Burs Kelimesinin Anlamı Nedir? Tdk'ya Göre Sözlük Anlamı..

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Burs kelimesi günümüzde en çok kullanılan kelimelerin başında yer almaktadır. Burs kelimesini hemen hemen her alanda ya da yerde duymak mümkün olmaktadır. Burs kelimesi eğitim ile ilgili olan bir kelimedir ve genellikle eğitim gören kişileri ilgilendirmektedir.



Burs Kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki Anlamı Nedir?



Burs kelimesi günlük yaşamda sık olarak kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Burs kelimesi esasen Fransızca dilinden Türkçe diline geçmiştir.



Burs kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde iki tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar ise şu şekilde ifade edilmektedir:

Herhangi bir öğrencinin öğrenimini sürdürmesi ya da bir kişinin bilgisini ve görgüsünü artırması için belirli bir süre devlet ya da özel kuruluşlar tarafından ödenen aylık para

Bu amaç doğrultusunda vakfedilmiş olan paranın ya da malın geliri

Şeklinde olmaktadır.