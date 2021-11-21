Bürokrasi nedir ve bürokrasi yaklaşımı ne demek? Bürokrasi örnekleri

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Bürokrasinin örneklerini vererek daha ayrıntılı incelemek mümkün olmaktadır. Bürokrasi toplumlarda tabandan başlayarak tavana doğru ilerleyen toplumsal şekilde örgütlenmiş yönetim için gerekli işlerin ilkelerine göre yapılması olarak bilinmektedir.

Bürokrasi Nedir?

Bürokrasi genel olarak toplumları yöneten devletlerin kendi içlerinde yönetimlerinin sağlanması için var olan personel veya örgütlerin yönetim biçimi şeklinde tanımlanmaktadır. Bazı durumlara göre bürokrasi ise işlerin yapılması için gerekli sistemlerin birbiri ile iletişimini sağlamak olarak nitelendirilmektedir. Uzmanlar göre bürokrasi ise sistemin işleyişini gerçekleştirmek için düzenlenen otorite, iş bölümü ve hiyerarşi arasında bulunan yazışmalar olarak kabul edilmektedir.

Bürokrasi Yaklaşımı Ne Demektir?

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Bürokrasi yaklaşımı toplumların yönetim ve idaresinde kullanılması gereken otorite ve hiyerarşik grup arasında yapılan iletişime yönelik yazışmaları kapsamaktadır. Bürokrasi yaklaşımında bir emir veya idari yapılanma direk iletilmek yerine hiyerarşi yoluyla en alt sosyal tabana iletilmektedir.

Bürokrasi yaklaşımında kişiler istek ve önerilerini üst makamlara yazışma yoluyla iletmektedirler. Bürokrasi de bu nedenler sürekli yazışma ve dilekçe gerekliliği sunduğu için bazı araştırmacılar için gereksiz kırtasiyecilik olarak nitelendirilmektedir.

Bürokrasi yaklaşımında her üst makam hiyerarşi emirleri bir alt gruba ileterek tabana ulaştırdığı gibi alt tabanda bulunan kişiler de dilekçe sunarak bir üst makama iletilerini sunmaktadır. Böylelikle hiyerarşik zincir tamamlandığında en üst makam gerekli istek veya öneriye cevap verebilmektedir. Bürokrasi yaklaşımında bu uzun haberleşme gereği çok zaman aldığı için istenmemekle beraber her hiyerarşik grup yöneticisi yetki ve sorumluluğu kendinde tutmamak için bu yolu takip etmek durumundadır. Bürokrasi yaklaşımı çoğunlukla insanların devletle olan ilişkilerini kapsamaktadır.

Bürokrasi Örnekleri

Güncel olarak hayatta karşılaşılan birçok bürokrasi örneği bulunmaktadır. Bunlar önce okullar, hastaneler, şirketler, devletle olan işler ve diğer devlet işleri olarak örnek oluşturmaktadır. Devlet ile olan münasebetlerde iletişim yazışma yoluyla kanuni kabul edildiği için bu örnekler verilmektedir.